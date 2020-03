La Polizia Locale domenica ha denunciato tre persone

ROVIGO - Domenica di lavoro e di controlli per la Polizia Locale di Rovigo, domenica 22 marzo 32 le persone fermate, 18 le verifiche presso esercizi commerciali.

Tre denunciati dagli agenti del comandante Alfonso Cavaliere. Un uomo 48 anni è stato fermato alla Stazione Ferroviaria di Rovigo dove si era recato a piedi per prendere la sua compagnia di ritorno da Ferrara. Una donna di 64 anni, che voleva andare in chiesa, fermata in auto in località Spianata.

Denunciato anche un ragazzo di 20 anni partito a piedi da Fenil del Turco, e fermato in via Martiri di Belfiore, che ha dichiaro che doveva andare a fare la spesa. Peccato che domenica in Veneto tutti i supermercati sono chiusi, su ordine del presidente Luca Zaia (LEGGI ARTICOLO).