E’ possibile ordinare online e ritirare la spesa senza entrare al supermercato 

ROVIGO - Da oggi all’Aliper di Rovigo, via Porta Adige n. 45/C, è disponibile per tutti i clienti il nuovo servizio gratuito di spesa online di Alì supermercati chiamato “Aliperme.it”. Un servizio che in questo momento di emergenza è stato fortemente richiesto da tutta la collettività.

L’azienda veneta l’ha pertanto sviluppato, nel più breve tempo possibile, per permette ai clienti di fare la spesa comodamente online e di ritirarla senza dover entrare all’interno del negozio. Sono presenti infatti dei parcheggi dedicati dove è possibile ritirare la spesa.

“Voglio ringraziare tutti i collaboratori che si sono adoperati con entusiasmo e sollecitudine per riuscire a dare questo servizio a tutti i cittadini di Rovigo in tempi brevissimi. Il cliente ha la libertà di scegliere la qualità e la convenienza dei prodotti con una comodità in più: poter ordinare facilmente online e ritirare la spesa all’orario preferito, senza dover neanche entrare nel negozio, evitando code ed assembramenti per la sicurezza di tutti in queste difficili settimane – afferma Gianni Canella, Vice Presidente di Alì S.p.A.”.

“Colgo con estremo piacere questa iniziativa che amplia ulteriormente l’offerta di una realtà che da molti anni rappresenta un punto di riferimento per la città di Rovigo. Stiamo tutti vivendo un momento molto complicato. Ringrazio la società Alì supermercati per questo servizio che consente ai nostri cittadini di poter fare in totale tranquillità la propria spesa, senza assembramenti e rispettando i requisiti previsti dai diversi decreti che si sono succeduti nel tempo. Ringrazio anche Alì per la disponibilità che ha manifestato fin da subito nella collaborazione al progetto di consegna gratuita della spesa alimentare, da parte dei volontari, alle fasce più in difficoltà della popolazione.”- dichiara il Sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo.

A differenza di altre soluzioni già presenti nel mercato, Alì si prefigge di offrire ai clienti una qualità sopra a tutti gli standard. Il cliente infatti ha la possibilità di personalizzare la propria spesa indicando anche i singoli prodotti dell’ortofrutta, lo spessore della fetta di prosciutto o il peso della costata ed addirittura il pesce fresco già pulito e squamato per essere cucinato.

Alì supermercati, azienda padovana della grande distribuzione organizzata fondata nel 1971, con un fatturato che ha superato il miliardo di euro, conta 113 punti vendita in Veneto ed Emilia Romagna, tra negozi di quartiere Alì supermercati e superstore Alìper, dando lavoro ad oltre 4.000 collaboratori. Nel 2018/2019/2020 ha ricevuto il premio per il miglior reparto ortofrutta d’Italia. Sul piano della sostenibilità ambientale, grazie agli interventi per limitare l’impatto delle attività, nell’anno 2019 sono state risparmiate all’ambiente 710 tonnellate di emissioni di CO2 ed ad oggi sono stati messi a dimora dall’azienda, in collaborazione con i clienti, quasi 15.000 alberi nell’ambito del progetto We Love Nature.