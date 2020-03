Fino ad ora 5.400 mascherine arrivate ad Adria, altre in arrivo

ADRIA (Rovigo) - Procede nel comune di Adria, la distribuzione delle mascherine, grazie alla protezione civile, gli Alpini, gli scout e al gruppo cinofilo da soccorso gli Angeli. Nel contempo i volontari della Croce Verde e della consulta del volontariato si stanno prodigando per consegnare quanto necessita alle persone in difficoltà, per le quali ricordiamo il numero amico 333.43.42.000“L’arrivo delle mascherine è iniziata sabato scorso 21 marzo. Giorno in cui ne sono arrivate 2.400, domenica 1.400, lunedì 900, martedì 700 e ne arriveranno ancora fino a giovedì”. Afferma il sindaco Omar Barbierato.“La Regione non ci ha comunicato quante mascherine spettino esattamente al comune di Adria - prosegue Barbierato - domenica e lunedì mattina i volontari della Protezione Civile, coadiuvati dal personale della Croce Verde, dopo avere proceduto con l’igienizzazione degli elementi, adottando tutti gli accorgimenti del caso per escludere ogni possibilità di contaminazione, hanno imbustato ogni singola mascherina per poi procedere alla distribuzione. Sono partiti dalla zona di Adria sud (Cavanella, Mazzorno, Bottrighe, Bellombra) stanno proseguendo per le altre frazioni e termineranno nel centro della città”.