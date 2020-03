Una stagione sul sofà grazie al Teatro Stabile Veneto

VENEZIA – Tutti a casa ma connessi per immergersi nelle storie, nei racconti, nelle favole e nelle vite dei personaggi che le animano.Dopo la replica (ore 11) del quarto episodio di L’amore ai tempi del colera, il celebre libro di Gabriel Garcìa Màrquez, letto in pillole video di 10 minuti dagli allievidella scuola teatrale d’Eccellenza, dedicato ai più grandi, alle ore 16, il mago cantastorie Pandifiaba aiuterà i bambini a sconfiggere i momenti di noia.Come tutti gli altri giorni della settimana, alle ore 17.00, si rinnoverà l’appuntamento, in diretta sul gruppo facebook dedicato, con il laboratorio di cittadinanza l’ora d’aria di Mattia Berto. Per augurare la buona notte ai più piccoli e allietare la serata dei loro genitori, alle ore 21, lo scrittore Romolo Bugaro diventerà ‘lettore’ prestando voce einterpretazione a L’infanzia di Gesù del premio Nobel J. M. Coetzee, disponibile in podcast sui canali social del teatro, nell’ambito della rubrica Sogni d’oro. Fiabe efavole della tradizione.