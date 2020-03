Un caso positivo anche a Giacciano con Baruchella

GIACCIANO CON BARUCHELLA (RO) – “Sono appena stato informato dall’Azienda Ulss 5 Polesana competente per territorio, (con nota trasmessa alle ore 18:38), che nel nostro Comune una persona di 45 anni è risultata positiva al virus Covid-19” con queste parole il sindaco Natale Pigaiani ha comunicato che anche nel comune altopolesano ha fatto capolino il Covid-19.

La persona, che lavora fuori provincia, è in isolamento domiciliare, sottoposta a sorveglianza attiva. “Sono pertanto in costante contatto con l’autorità sanitaria competente per gli aggiornamenti della situazione e desidero rassicurare tutti che la macchina della prevenzione continua a essere attiva” aggiunge il Sindaco che tranquillizza i concittadini invitandoli alla calma e “ … . a condurre la propria vita con serenità pur continuando ad applicare scrupolosamente le misure igieniche e di comportamento per la prevenzione, soprattutto a restare a casa e uscire solo se strettamente necessario come previsto dalle vigenti disposizioni”.

“Sarà mia cura tenervi aggiornati sulla situazione” conclude il primo cittadino altopolesano, che invita altresì a consultare il sito internet del Comune, dove saranno regolarmente pubblicate le informazioni necessarie.

Nel frattempo, anche nel comune altopolesano, dal 23 marzo sta celermente proseguendo la consegna delle mascherine della Regione Veneto da parte dei volontari della Protezione Civile nel territorio comunale, piuttosto vasto. Anche in questo caso s’invita alla pazienza e alla disciplinata attese.

Ugo Mariano Brasioli