Iniziata la distribuzione delle mascherine ad Ariano nel Polesine

ARIANO NEL POLESINE (Rovigo) - A partire dalla mattina di giovedì 26 marzo i volontari della Protezione Civile do Ariano nel Polesine inizieranno la distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Veneto. "Fino ad ora il nostro comune ha ricevute 1.100 mascherine - spiega l'amministrazione comunale di Ariano nel Polesine - la consegna avverrà porta a porta".



"I volontari suoneranno il campanello per avvisare della consegna, che verrà effettuata in modo proporzionale al numero dei componenti del nucleo famigliare. Verrà consegnato anche un foglietto illustrativo con le indicazioni per l'uso delle mascherine e un foglio riassuntivo delle norme da rispettare e dei servizi presenti sul territorio per contrastare l'emergenza".



"Le squadre impegnate partiranno con la distribuzione dalle frazioni. A seconda del numero totale di mascherine che riceveremo, sarà nostra cura valutare come, e se, distribuirne altre".

Concludendo: "Attenzione! Avvisiamo in via precauzionale che i volontari, dopo aver accertato la presenza delle persone in casa, lasceranno le mascherine nella cassetta della posta. Coloro che non si trovassero in casa potranno poi telefonare in comune e sarà loro recapitata in un secondo momento". La casa di riposo ha già ricevuto la sua fornitura".