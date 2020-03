Coronavirus, chiusa l'area di chirurgia generale all'ospedale di Rovigo

ROVIGO - Sale a 114 il numero complessivo dei contagiati da Coronavirus in provincia di Rovigo, un totale che tiene conto anche dell'uscita dal computo generale dei 7 pazienti di Trecenta ( LEGGI ARTICOLO ) che per un errore di processazione ( LEGGI ARTICOLO ) erano stati iscitti tra i casi positivi al virus Covid-19."I nuovi casi, divisi per tutti i reparti che usano la chirurgia sono diA questo punto, tutta l'area chirurgica rimane chiusa per sanificazione sino a lunedì" ha affermato il direttore generale Antonio Compostella.Tre persone erano già ricoverate ed avevano manifestato sintomatologia. Sono in malattie infettive da due giorni. Ci sono poi tre persone che sono in isolamento domiciliare. Di queste abbiamo una prevalenza di persone giovani, il più vecchio è del 1954.".11 persone tra pneumologia e terapia semi intensiva dell'ospedale di Rovigo, tutti con quadro clinico da "stazionario" ad "in miglioramento", 2 ricoverati in malattie infettive con presenza di febbre, ma senza complicazioni respiratorie, 2 ricoverati nell'area Covid-1 di Trecenta eLe loro condizioni cliniche sono di un "quadro stazionario". 6 sono i guariti, 2 i deceduti."Risultiamo ancora la Provincia con il minor numero di positivi, anche se quella a livello veneto con la media d'età più elevata, e il più alto numero di persone in isolamento in percentuale alla popolazione, 536 ad oggi".. Sempre solo uno anche per quanto riguarda le positività dei dipendenti delle strutture per anziani, anche questo sempre a Fratta dove abbiamo eseguito il tampone a tutti. In isolamento ci sono 6 operatori.