ROVIGO - La Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Veterinari del Veneto ringrazia i colleghi che, con spirito di collaborazione, hanno risposto al censimento avviato dalla Regione Veneto per sondare quali e quante apparecchiature veterinarie sarebbero state disponibili in caso di un peggioramento dell’emergenza sanitaria in atto, naturalmente previo adattamento tecnico.

Nulla è stato loro confiscato o requisito, come ha spiegato il Presidente regionale Zaia (LEGGI ARTICOLO), tornando ampiamente sull'argomento nel corso della odierna conferenza stampa. I medici veterinari del Veneto concorrono a dare il loro contributo nell'emergenza.