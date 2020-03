Rovigoracconta sceglie il coraggio e si sposta a fine agosto

ROVIGO - I, il Festival di libri e musica con punte di 40mila presenze e tra i 25 eventi culturali più importanti d'Italia secondo D-Repubblica, in queste settimane si è trovato come tante altre realtà davanti a una scelta: rinviare la settima edizione al 2021 oppure usare tutto l'entusiasmo e l'energia di sempre per portare ancora una volta cultura, gioia e occasioni di pensiero. Il Festival organizzato dall'associazione Liquirizia ha scelto la seconda opzione:, ospitata sempre nel centro storico di Rovigo.

Rovigoracconta ha deciso di non fermarsi, lanciando così anche un messaggio di speranza. “Ci spiace molto per le manifestazioni che sono state costrette a fermarsi, per le tante persone che hanno messo il cuore negli eventi della città e hanno lavorato tanto per poi disdire – spiegano gli organizzatori Sara Bacchiega e Mattia Signorini -. Ci abbiamo pensato anche noi: rimandare tutto al 2021 sarebbe stata la scelta più semplice, ma la più dolorosa. Così insieme a tutto il nostro staff di professionisti, con noi anni e che con coraggio non ha voluto rinunciare al progetto di Rovigoracconta, abbiamo scelto di posticipare il Festival di qualche mese, in modo da non fermarci, come non si deve fermare l'anima di nessuno di noi.”.

Rovigoracconta infatti non è solo uno dei più grandi Festival culturali del Veneto e d'Italia: rappresenta un momento di grande vitalità per tutta la città, incidendo sull'indotto economico delle attività del centro storico. La realizzazione della settima edizione, quindi, vuole essere anche un modo per supportare le tante realtà commerciali che in questo momento stanno avendo grosse difficoltà economiche e hanno dovuto chiudere aspettando il superamento dell'emergenza per tornare a rinascere. E Rovigoracconta vuole essere al loro fianco, festeggiando insieme non solo l'estate, ma anche il bisogno che oggi abbiamo di tornare a fare comunità.

Le nuove date

Rovigoracconta 2020, per la sua settima edizione, si svolgerà venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto con lo stesso format di sempre che ne ha decretato il grande successo. Il Festival arancione porterà nel cuore della città di Rovigo per tre giornate grandi appuntamenti con scrittori, saggisti, intellettuali, cantanti, musicisti di fama nazionale e tanti eventi pensati per i bambini e le loro famiglie. La città per un weekend si trasformerà in una meravigliosa meta per le proprie vacanze estive, facendo tornare le persone a sognare e a stupirsi per tre giornate ricche di eventi che saranno organizzati in tutti gli spazi del centro storico.

Il sostegno

Spostare un Festival di grandi dimensioni come Rovigoracconta non è una cosa semplice. Se tutta la macchina organizzativa riesce a funzionare nonostante il difficile momento è grazie alle realtà che hanno confermato il supporto a Rovigoracconta, scegliendo di non fermarsi e di non fermare la speranza. Per questo lo staff vuole ringraziare con tutto il cuore la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la Fondazione Banca del Monte di Rovigo, la Regione del Veneto, Confindustria Area metropolitana di Venezia e Rovigo e il Comune di Rovigo .

Un ringraziamento speciale va anche alle tante attività e imprese che da sempre hanno voluto essere al fianco di Rovigoracconta e in particolare a quelle che hanno confermato la loro presenza anche durante questi giorni difficili, tra le quali Asm Set, Alì Spa e Pavanello Windows Design come main player, e aziende locali illuminate come Azienda Agricola Valier e Lanfredini srl.

Fino a qualche settimana fa tante altre aziende volevano sostenere Rovigoracconta con grande entusiasmo, ma considerato il momento difficile in questo momento sono in stand-by. Rovigoracconta è a loro vicino e augura a tutte di uscire da questo momento con rinnovato entusiasmo, aspettandole a braccia aperte per la settima edizione

Sara Bacchiega e Mattia Signorini, ideatori di Rovigoracconta, dicono: “Ringraziamo la Fondazione per lo Sviluppo del Polesine che anche quest'anno si è prodigata per organizzare il Maggio Rodigino, a cui Rovigoracconta aveva aderito. Ringraziamo inoltre la Fondazione Rovigo Cultura che ci sta supportando in questo momento così delicato. Un ringraziamento speciale va anche all'Accademia dei Concordi e alla Provincia di Rovigo e soprattutto al vicesindaco Roberto Tovo, che in queste settimane ha mostrato sensibilità e impegno non comuni”. Gilberto Muraro, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo dice: “Rovigoracconta si è ritagliato un posto di rilievo nel panorama culturale del Veneto e non solo, accreditandosi come una preziosa occasione di crescita, anche economica, per Rovigo e per l’intero territorio. La nostra Fondazione – da sempre attiva nella promozione della cultura – oggi è particolarmente lieta di sostenere il Festival, che alla luce del difficile momento che viviamo assume una valenza particolare. Offrirà infatti un’importante occasione per tornare a fare comunità, all’insegna della partecipazione culturale”.

“La Fondazione Banca del Monte di Rovigo ha creduto nell’iniziativa di Mattia Signorini e Sara Bacchiega sin dalla prima proposta da essi avanzata di organizzare un festival culturale a Rovigo. - dice Luigi Costato, presidente Fondazione Banca del Monte di Rovigo - Con le sue modeste possibilità ha consentito il lancio di Rovigoracconta prima, poi, con l’idea di completare le iniziative del periodo, del Maggio Rodigino”. La Fondazione Banca del Monte sarà vicina ancora, e come sempre, a queste iniziative, anche per dare un segno di vitalità alla città e a tutta la regione del Veneto”.

Cristiano Corazzari, Assessore alla Cultura e allo Sport della Regione Veneto, dice: “La Regione del Veneto continua a sostenere Rovigoracconta in quanto questo Festival rappresenta un punto di riferimento nel panorama culturale regionale e nazionale di cui siamo orgogliosi. In un anno drammatico come questo, la settiman edizione di Rovigoracconta saprà rappresentare la forza che il settore culturale possiede per far rialzare e ripartire tutto il Paese, con entusiasmo e con lo sguardo rivolto al futuro”.

“Continuiamo a sostenere un evento importante come Rovigoracconta proprio perché vogliamo lanciare un messaggio di speranza e un grande augurio a tutti: la cultura e lo spettacolo possano diventare in questo fine settimana veicolo di ripresa, serenità e fiducia per il futuro di un intero territorio” afferma Gian Michele Gambato, vice presidente Confindustria area metropolitana Venezia e Rovigo:

Edoardo Gaffeo, sindaco di Rovigo, dice: "In questo periodo difficile per tutti, siamo a testimoniare come il coraggio, l'impegno, e la voglia di guardare avanti con fiducia siano caratteristiche che contraddistinguono la nostra comunità. Rovigoracconta rappresenta un patrimonio culturale ormai consolidato nel nostro territorio, un evento da tutti atteso. Siamo pertanto felici di poterlo vivere anche quest'anno e non mancherà di riempire le piazze e il centro di Rovigo. Un plauso agli organizzatori per non aver “mollato” continuando, con l'entusiasmo e le competenze che li caratterizzano, a lavorare per realizzare questo grande evento. Un ringraziamento anche ai sostenitori senza i quali tutto questo non sarebbe possibile. Rovigo è cultura, è voglia di fare squadra, voglia di reagire, voglia di lottare, voglia di realizzare cose belle!".