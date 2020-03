Primo recidivo: cercava prodotti etnici, doppia maxi multa

ROVIGO - I trasgressori sono diminuiti in provincia di Rovigo, rispetto ai primi giorni dell’entrata in vigore del decreto che limita gli spostamenti. Soprattutto dopo l’ultimo (LEGGI ARTICOLO) che inasprisce la sanzione fino a 4 mila euro, ma di fatto si evita il processo penale pagando entro 30 giorni. Attenzione, i termini decorrono dal 16 di aprile per tutte le sanzioni (e non dalla data della contestazione), quindi i 30 giorni portano il limite ultimo, per avere lo "sconto" di un terzo, al 15 maggio.

Giornata di controlli quella di venerdì 27 marzo, che ha portato la Squadra Volanti della Polizia di Stato a sanzionare quattro persone. Tra queste il primo recidivo, ed è un record, perchè è stato fermato due volte, e due giorni consecutivi. La scusa? sempre la stessa, stava cercando prodotti etnici che nel suo comune di residenza, a 15 chilometri da Rovigo, non si trovano. Inevitabile la contestazione degli agenti, in arrivo una doppia maxi sanzione.

Anche i Carabinieri della provincia di Rovigo hanno, come sempre, monitorato tutto il territorio polesano con i militari della varie Stazioni. Due le sanzioni, in netto calo rispetto alle 20-30 che giornalmente i Carabinieri contestavano in Polesine, dopo i primi giorni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Continua incessante anche il lavoro della Polizia Locale del comune di Rovigo, 36 le persone controllate nella giornata di venerdì 27 marzo, verifiche anche a 42 attività commerciali, tutti in regola.

Ricordiamo ai cittadini che per uscire di casa serve un valido motivo: lavoro, salute e spesa, e nel Veneto i supermercati la domenica sono chiusi (LA NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE) .