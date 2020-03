Le uova di Faedesfa giunte all’Ospedale di Codogno

FRATTA POLESINE (RO) - Donazione delle uova di Pasqua di Faedesfa No Profit ai medici dell’ospedale di Codogno andata a buon fine. E’ partita la “solidarietà contagiosa” del progetto “Per gli ospedali 2020” lanciato dall’associazione benefica di Fratta Polesine (RO). Centinaia di uova di cioccolato, già consegnate ai magazzini dell’ospedale civico di Codogno da Faedesfa grazie al sostegno dell’Azienda di Moda “Salvatore Ferragamo” che ha aderito al progetto benefico. La ditta di spedizioni Gls ha caricato e spedito gratuitamente, sposando l’azione benefica, gli scatoloni con il materiale diretti dal Polesine alla struttura ospedaliera, in provincia di Lodi. Una delle zone lombarde più colpite dall’emergenza del Coronavirus. A Faedesfa No Profit dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi i ringraziamenti per il bel gesto. “Il più sentito grazie - ha fatto sapere l’ASST di Lodi- per la generosità dimostrata a favore di questa azienda. Siamo sicuri che questo contribuirà a dare sostegno ai nostri operatori nel servizio svolto in questo periodo di emergenza sanitaria”.

Prosegue l’iniziativa “Per gli ospedali 2020”, dove i cittadini possono donare un uovo di Pasqua con una donazione a Faedesfa che poi lo consegnerà a medici, infermieri e Oss in prima linea per combattere l’emergenza Covid-19. “Molti polesani ci hanno contattato, anche associazioni sportive come la ASD Canalbianco, annunciandoci che stanno raccogliendo fondi per donare le uova di cioccolato agli ospedali del nostro territorio. Ci siamo già attivati perché ciò sia presto possibile, non solo in provincia di Rovigo ma anche in altre zone della Regione Veneto” dichiara Andrea Pezzuolo, presidente di Faedesfa No Profit. Continuiamo ad aiutare i medici degli ospedali con un piccolo contributo. IBAN: IT86 S083 4063 3400 0000 0570 079. Causale: Pasqua 2020. Cassa Padana BCC / Bic-Swift CCRTIT2TPAD. Informazioni 800.411.444