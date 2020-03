Minuto di raccoglimento e mascherine in consegna [VIDEO]

STIENTA (RO) - Nel pomeriggio di oggi, martedì 31 marzo (quinta giornata di distribuzione) saranno consegnate le mascherine della Regione Veneto anche in via A. Vivaldi (inizialmente non ricompresa nell'elenco delle consegne di giornata pubblicato ieri sera), via G. Brodolini, via A. Gramsci, via della Pace e via A. Vivaldi, completando così su tutto il territorio comunale quanto iniziato nelle giornate precedenti. Nell’occasione, il Sindaco informa che il Gestore del distributore "Casetta dell'acqua" posta in piazza assicura che sarà riparata entro il 7 aprile.

Stamattina, anche davanti al municipio di Stienta una delegazione guidata da Enrico Ferrarese, accogliendo la proposta dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Veneto, si è ritrovata per rendere omaggio alle vittime italiane del coronavirus.





A Stienta non si sono registrati nuovi contagi e il Sindaco è soddisfatto della collaborazione dei concittadini che parrebbero più disciplinati che altrove nel rispettare le regole imposte dall’emergenza Covid-19. Intanto procede, su richiesta, la consegna a domicilio delle derrate alimentari per le persone anziane o in difficoltà di spostamento. Il servizio avviene sia da parte di alcuni esercizi che hanno aderito alla proposta dell’Amministrazione comunale che con i Volontari di Protezione civile Anche questa è una buona notizia.

U.M.B.