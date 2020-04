Il picco è stato raggiunto, ma quando finirà l'inferno? La data prevista del contagio zero

ROMA -La domanda che è stata fatta agli scienziati è quella che tutti in Italia si chiedono: maPer il Trentino Alto Adige la soglia di zero nuovi contagi dovrebbe essere raggiunta il 6 aprile, in Basilicata il giorno seguente, in Valle d’Aosta il giorno dopo ancora, mentre in Puglia ci si dovrebbe arrivare il 9 aprile. Per le regioni più colpite d’Italia potrebbe invece volerci più tempo.la Lombardia il 22 aprile e l’Emilia-Romagna il 28 aprile.. Si dovrebbe arrivare alla fine del tunnel da Coronavirus fra il 5 e il 16 maggio.Il timing dell’epidemia varia infatti da regione a regione, Veneto e Piemonte per esempio, raggiungeranno il contagio zero già nella prima metà di aprile, ma la Toscana, per esempio, solo il 5 maggio.In azzurro infatti nel grafico, il monito dei ricercatori con lo scenario dell'ipotesi di nuovi contagi alla riapertura della vita civile ed economica prima del periodo di sicurezza indicato ovvero tra il 5 ed il 16 maggio 2020.