Pasqua e Pasquetta a casa. Restrizioni prorogate fino al 13 aprile. ”Boccata d’aria sempre entro i 200 metri da casa”

VENEZIA MARGHERA -112mila tamponi ad oggi 1 aprile. Oltre 20mila persone in isolamento, 2068 ricoverati, 14 unità in meno rispetto a ieri, 350 in terapia intensiva, 2 in meno, 473 decessi, 902 dimessi, 95 nati., sui tamponi positivi Zaia annuncia l’incremento nei prossimi giorni, sono i tamponi rimasti indietro.. I grandi focolai sono evidenti: nelle case di riposo, dove si continua a tamponare, stamattina arrivati i kit rapidi, e la situazione del Veneto che stiamo seguendo”.Abbiamo allestito 825 terapie intensive, ne stiamo allestendo altre. “”.“Noi confermiamo che appena esce nuovo Dpcm usciamo anche noi che”. “Confermo - dice Zaia - che entro i 200 metri da casa si può uscire, si va in solitaria senza fare assembramenti. Se qualcuno deve andare al bancomat, spesa, oltre i 200 metri il bimbo a casa te lo porti dietro, punto.se dovete sgranchirvi le gambe e boccata d’aria entro i 200 metri. Oltre i 200 metri sono concesse solo lavoro, farmacia, bancomat, poste, spesa.L’ordinanza di proroga rispetto a questo aspetto rimane confermata.“.. “E’ fondamentale non abbassare la guardia, avanti con i tamponi, 11mila tamponi al giorno, forse buona notizia c’è, forse il reagente fatto in casa dai nostri ricercatori ha preso forma.Sulla riapertura bisogna fare attenzione, Hong Kong dopo aver fatto una quarantena severa e aver aperto si ritrova a ripristinarla, noi non”.. “Stiamo per testare l’Avigan, Aifa ha testato il protocollo di sperimentazione, siamo i primi candidati a sperimentarli, speriamo arrivi quanto prima il prodotto dalla Fuji”.. RaccoltiGrazie a Ennio Doris, alla famiglia Delonghi, alla San Benedetto, Zoppas, Ircam, Fassa Bortolo, i fratelli Lando, consorzio grana padano. “Continuate a versare, in arrivo cospicue donazioni, come Regione Veneto abbiamo gia’ speso 92 milioni di euro per il Coronavirus”.. ”E’ una fake il volantino che annuncia i tamponi a domicilio. E’ un foglio che gira. Oggi è il Primo d’aprile, dopo la fake di Eracleonte, “un falso di storia moderna, a questo punto il brano non so di chi sia, un brano di qualità e di pathos, l’autore avrà realizzato una fake ma per pathos e temi meriterebbe un premio. L’essenza di quel brano è esattamente quello che dobbiamo fare, il tempo sarà galantuomo ma noi non possiamo lottarci contro“.