L'azienda Ulss 5 Polesana proroga di un anno le esenzioni dei ticket in essere

ROVIGO - La Cna pensionati della provincia di Rovigo annuncia l'importante decisione di proroga automatica delle esenzioni ticket, che riguarda categorie diverse di cittadini, operata dall'Ulss 5 Polesana al prossimo 31 marzo 2021. L'esenzione dal ticket riguarda prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di laboratorio.I soggetti per cui si continuerà ad aver diritto all'esenzione riguardano bambini di età inferiore ai 6 anni, ai superiori ai 60 anni, anche agli ultra 65enni, ai cittadini disoccupati e ai loro familiari a carico e alle condizioni che ne determinano il diritto.Le condizioni contemplate per i bambini sotto i 6 anni e agli ultra 65enni sono quelle di appartenere ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a euro 36.151,98 il cui codice in Regione Veneto è 7R2, anche per i cittadini che abbiano più di 65 anni con assegno sociale e familiari a carico il cui codice Regione Veneto è 7R4 è prevista l’esenzione così pure a coloro che abbiano più di 60 anni ma titolari di pensione al minimo con familiari a carico appartenenti allo stesso nucleo familiare con reddito imputabile all'anno precedente non superiore a euro 8.263,31 aumentato a euro 11.362,05 in presenza di coniuge non separato e incrementato di euro 516,46 per ogni figlio a carico il cui codice identificativo in Regione Veneto è 7R5.Anche per i cittadini disoccupati ascrivibili al codice in Regione Veneto 7R3 e ai familiari a carico purché il nucleo familiare abbia un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore ad euro 8.263,31 aumentato a euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato e comunque ulteriormente incrementato di euro 516,46 per ogni figlio a carico.La Cna pensionati si fa carico di fornire tutte le informazioni e offrire tutte le delucidazioni necessarie a quanti, rientrando nella condizioni che si sono esposte, richiedessero per e mail a: cnapensionati@cnaro.it oppure telefonando ai numeri 0425-21413 o allo 0425-473312