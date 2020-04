Forza Italia: Una disorganizzazione organizzata quella dimostrata dall’amministrazione di Edoardo Gaffeo

ROVIGO – “Invece di limitarsi a ringraziare e lodare le decine di volontari che si stanno impegnando in queste settimane, il sindaco Edoardo Gaffeo trova il tempo per polemizzare sulle mascherine donate tramite la Regione Veneto, dopo giorni di silenzio e assenza, forse un po’ di autocritica avrebbe fatto bene a lui e all’amministrazione che guida. Giusto darsi una mano, e le nostre proposte non mancano e non mancheranno, ma basta lezioncine”. Attacca il commissario provinciale vicario di Forza Italia Andrea Bimbatti insieme ai componenti del direttivo comunale del capoluogo.

“Non essere stati in grado, a differenza di tutti gli altri comuni della provincia, di organizzare senza caos la distribuzione di un po’ di mascherine lancia un serio interrogativo sulle capacità di questa amministrazione Gaffeo di guidare la città con autorevolezza. Dal suo insediamento si è solo messo sul petto medaglie non sue, progetti e soldi ereditati dalla tanto vituperata ultima amministrazione di centro destra” afferma Paolo Avezzù già sindaco di Rovigo.