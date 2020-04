Covid-19, altri 14 morti in Veneto nella notte

PADOVA -Il bollettino della Regione del Covid 19 del 2 aprile portaIl numero dei contagiati arriva a toccare quasi i 9mila casi, precisamente 8.911. In isolamento domiciliare ci sono 20.278 veneti. La provincia di Rovigo ha135 contagiati attualmente positivi, 13 negativizzati virologici.I ricoverati in data 2 aprile. Ospedale di24 in area non critica, 0 in terapia intensiva; Ospedale di Trecenta 5 in area non critica, 9 in terapia intensiva; Ospedale di Adria 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva.