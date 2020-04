Tute, protezioni e gasolio gratis alla Protezione Civile

LENDINARA (RO) - L’assessore Francesca Zeggio comunica che la solidarietà, in tempo di Covid-19, a Lendinara fiorisce come la primavera. Se i gestori del distributore Repsol Lendinara, Enrico Alfonsi, Davide Secchiero e Luca Ghinati, hanno donato 1000 litri di gasolio gratuitamente alla Protezione Civile per lo straordinario servizio che sta facendo alla comunità, altri hanno fatto oltre 50 spese per persone disabili e anziani che purtroppo non hanno parenti vicini o senza patente non solo delle frazioni ma anche del centro.

Il Sindaco Luigi Viaro, presidente della locale Protezione Civile, ha voluto ringraziare con il coordinatore del gruppo Flavio Rizzi tutti i volontari per la loro incredibile disponibilità che li ha visti in prima fila a consegnare le mascherine della Regione Veneto e non solo quelle.

L’azienda vivaistica Pietro Chinaglia ha, inoltre, fatto una cospicua donazione in denaro che servirà all’acquisto di importanti attrezzature per la Protezione Civile, a riconoscimento della sensibilità dimostrata verso tutta la società.

Tute, guanti, Dpi di categoria 3 monouso a norme EN ISO 13982-1: 2004 & EN ISO 13034 : 2005 sono state donate, sempre alla Protezione Civile del distretto di Lendinara, dalla Consulta Valtremo rappresentata dalla Presidente Romanato Tiziana ringraziando in questo modo coloro che sono sempre in prima linea anche mettendo a rischio la propria salute.

Infine, nel rispetto della volontà di anonimato l’assessore Zeggio da conto di quella che sta divenendo una vera e propria gara di solidarietà di privati cittadini, fatta anche di somme modeste ma non per questo meno nobili.

U.M.B.