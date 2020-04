Oltre 6 milioni di euro per rinnovare il parco autobus della provincia di Rovigo

ROMA - "".Lo dichiara Federico D'Incà, Ministro per i rapporti con il Parlamento in seguito al decreto interministeriale firmato dalla Ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, che prevede un'erogazione a 38 Comuni su tutto il territorio nazionale per il rinnovo del parco autobus, dopo il parere favorevole ottenuto dalla Conferenza Stato-Regioni.In questo modo si compie un altro passo per migliorare la qualità dell'aria nelle nostre città e rinnovare il parco mezzi del trasporto pubblico locale. Anche in questo difficile periodo, l'attenzione nei confronti dell'ambiente continua a confermarsi una delle priorità di questo Governo, impegnato fin dal suo primo giorno nell'attuazione del Green New Deal, indispensabile per un futuro sostenibile - conclude il Ministro D'Incà".