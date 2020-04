Una rete di solidarietà per aiutare Ariano nel Polesine

ARIANO NEL POLESINE (Rovigo) - ll comune di Ariano nel Polesine ha un’importante rete di solidarietà, grazie alle molte associazioni che quotidianamente svolgono il loro servizio sul territorio. Servizio che in questo periodo di emergenza covid-19 si è rivelato ancora più utile e prezioso.Sempre grazie alla loro collaborazione sarà possibile accompagnare le persone anziane della frazione di Rivà impossibilitate a spostarsi per raggiungere l’ufficio postale di Ariano, durante il periodo di chiusura dell’ufficio postale della frazione. In oltre, grazie al contributo dei volontari della Protezione Civile e ai i volontari piùgiovani della parrocchia, si è attivato il servizio di consegna a domicilio di beni di prima necessità e di farmaci. Il martedì e il venerdì pomeriggio, dalle 15 alle 18:30 è possibile contattare i volontari, fornire l’elenco dei beni necessari per poi riceverli nella mattinata di mercoledì e sabato.Continua naturalmente la consegna dei pasti a domicilio a cura dell’sssociazione Gave e si è consolidato, ulteriormente, il rapporto di collaborazione con la Parrocchia e con la Caritas, che seppure in una situazione di emergenza, ha intensificato la consegna dei pacchi spesa per i più bisognosi. Inoltre in questo momento di difficoltà, a partire dalla prossima settimana, sarà attivo il servizio di consegna a domicilio dei libri della biblioteca a cura della cooperativa Goccia con la bibliotecaria Giorgia, con la quale il comune ha in essere la convezione per la gestione del servizio.