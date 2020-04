Beni di prima necessità alla Caritas grazie a Campagna Amica

ROVIGO - A seguito della pubblicazione dell’ordinanza della Regione Veneto alla firma del Governatore Luca Zaia il mercato coperto di Campagna Amica in Tassina che si tiene in via Vittorio Veneto, previsto oggi 4 aprile, si è svolto in totale sicurezza. Il Comune di Rovigo ha adottato il piano operativo, nel pomeriggio di venerdì, come richiesto dall’ordinanza regionale che prevedeva entrata e uscite separate, dispositivi di sicurezza per produttori e per i clienti e la vigilanza durante tutta la durata del mercato per controllare il rispetto delle regole, delle distanze di sicurezza e per evitare l’assembramento.

Di conseguenza si è svolta anche iniziativa della “spesa sospesa” prevista per la giornata di oggi. La Caritas della Diocesi di Adria e Rovigo, come da accordi, ha prelevato a mezzogiorno decine di shopper e numerose cassette con beni alimentari di ogni genere, tra cui farine, uova, ortofrutta rigorosamente stagionale, marmellate, miele, conserva, ma anche pane, grissini, biscotti, dolci pasquali.

Campagna Amica Rovigo ringrazia i clienti e i produttori per quanto hanno fatto con le loro donazioni, per aver assicurato la loro presenza e per aver pensato anche ai meno fortunati. Appuntamento al prossimo sabato, per la spesa di Pasqua e per continuare a contribuire all’iniziativa della “spesa sospesa”.