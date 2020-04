Zaia conferma: "Si può uscire di casa senza mascherina. Obbligatoria al supermercato"

VENEZIA MARGHERA - Il Veneto conferma la propria eccellenza in campo sanitario. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, domenica 5 aprile si sofferma sui numeri di tutte le persone curate e in cura dall’inizio della pandemia. “Attualmente abbiamo oltre 2mila ammalati di Covid, 1175 sono stati i dimessi, dunque stiamo prestando cure per Coronavirus ad oltre 3000 persone”. Una ricerca avrebbe confermato che le soluzioni introdotte dal modello Veneto per affrontare il Coronavirus “hanno salvato la vita ad almeno 59mila persone nel mondo”.

Zaia annuncia un’altra ottima notizia: “Questa notte abbiamo trapiantato all’azienda ospedaliera di Padova un rene a una ragazzina di 11 anni. Ciò conferma che la macchina dei trapianti continua ad esistere nonostante il Coronavirus. Proprio i trapianti all’inizio di questa partita Coronavirus erano stati messi in discussione, ovvero si era deciso se portarli avanti o sospenderli. Abbiamo fatto benissimo a continuarli”.

I numeri di oggi: 584 morti, età media dei deceduti 82 anni. La bella notizia, "dipende dalla luna", 67 nati.

Dispositivi. Sono stati acquistati e sono in arrivo ulteriori 50 respiratori per incrementare le 825 postazioni di terapia intensiva. La “guerra contro il Coronavirus” ha messo in luce la funzionalità ed efficienza di Azienda Zero, unico centro di acquisti per le gare di tutte le Ulss venete. “Abbiamo dato mandato all’Azienda Zero - spiega Zaia - di costruire un magazzino di 6 mesi. Abbiamo comprato quindi 24milioni e 700mila mascherine, di cui oltre 13milioni di chiurgiche, le altre sono Ffp2 e Ffp3. Ogni mattina parte il camion che distribuisce alle Ulss le mascherine”.

Diversi lavoratori hanno ricevuto ordine di ripresentarsi lunedì al lavoro. “Ci sono aziende che per la logica del silenzio-assenzo nella richiesta di deroga al Prefetto possono procedere. Noi possiamo solo fare una cosa: controlli. Con la volontà di essere dalla parte dei lavoratori per la loro sicurezza e degli imprenditori che hanno biosgno di far andare avanti la produzione. E’ una partita del governo”.

Obbligo dell’uso della mascherina. La Lombardia ha un contagio più importante del Veneto e punta all’obbligatorietà della mascherina per uscire di casa. “Per quanto riguarda la nostra regione - spiega Zaia - le mascherine sono utili ma non obbligatorie per uscire di casa. Ci siamo fermati a renderle obbligatorie al tema dei luoghi pubblici di fare la spesa”.



Picco. Un picco è stato già superato, "non so se ne avremo altri, - conclude Zaia - dipenderà dai veneti. Se vogliamo uscire di casa, ora dobbiamo rimanere ancora a casa".