Giovanni Salvaggio successore di Antonio Schiro in Ascopiave

Asm Spa ha spedito infatti in mattinata la lista dei nomi per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori di Ascopiave spa.La controllata al 100 per cento dal comune di Rovigo presieduta da Alessandrò Duò ha espresso il nome di Giovanni Salvaggio come presidente del collegio sindacale, supplente Marco Bosco, trevigiano, e di Cristian Novello, veneziano di Noale, come componente del consiglio di amministrazione, supplente lo stesso Edoardo Gaffeo.