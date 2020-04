Bartelle: "Serve effettuare più tamponi in Polesine"

VENEZIA - “A guardare le statistiche sembra che i rodigini siano pressoché immuni a covid-19, i numeri dei positivi sono sensibilmente più bassi che nelle altre provincie del veneto. L’aspetto inquietante è che, pare, in Polesine sarebbe sensibilmente più basso anche il numero dei tamponi effettuati”“Inoltre vista la situazione drammatica dei contagi nelle strutture sanitarie e nelle case di riposo è opportuno che la Regione intervenga con urgenza per verificare il rispetto delle misure di sicurezza”.“Per questo - conclude Bartelle - il 6 aprile ho depositato due interrogazioni per chiedere alla Regione quali azioni intenda porre in essere per effettuare più tamponi in Polesine e per verificare lo stato delle strutture polesane con particolare riferimento agli Istituti Polesani di Ficarolo”