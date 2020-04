33 super multe, ma ci sono anche due denunce penali ed un negozio aperto

ROVIGO - Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza tra Rovigo città e Provincia, nella sola giornata di mercoledì 8 aprile, hanno multato 33 persone che circolavano senza un valido motivo, ed un esercizio commerciale. Il personale della Squadra Volanti della Questura a fronte di 40 controlli, ha elevato 14 sanzioni.

Tra le scuse più assurde un signore ha detto agli agenti che andava a prendere un caffè, peccato che i bar siano chiusi, tutti. In quattro invece si sono portati a casa un bel verbale che va da 400 euro a 3 mila euro, si erano ritrovati al parco (interdetto) nei pressi di via Gramsci. Un mercoledì sera da dimenticare.

E’ andata ancora peggio a due pregiudicati provenienti dalla Toscana, la Polizia quando li ha fermati li ha sorpresi con strumenti “sospetti”. Non si esclude che fossero nel capoluogo polesano per cercare di commettere qualche furto. Super multa e denuncia per possesso di arnesi atti allo scasso.

Si può uscire di casa per lavoro, spesa e salute, o comunque per una necessità importante e indifferibile, i Carabinieri della provincia di Rovigo, impegnati nelle varie stazioni, hanno sanzionato ben 16 persone nella sola giornata di mercoledì.

La Guardia di Finanza di Rovigo ha trovato due persone all’autolavaggio, lavare la propria automobile non è una priorità in questo momento, super multa anche per loro. Sempre le Fiamme Gialle, nei dintorni del capoluogo, hanno trovato aperto un negozio che doveva restare rigorosamente chiuso. In questo caso è stata intimata anche la sospensione immediata dell’attività.

I controlli sono necessari per limitare gli spostamenti per evitare il diffondersi del Coronavirus, ma evidentemente qualcuno ancora non lo ha capito.