Ezio Conchi: Non sputate sul piatto dove mangiate. Il riferimento all'Europa è chiaro

Gli Stati Europei che comprano di più dall'Italia sono: Germania con il 12,2%, Francia con il 10,5%, la Svizzera con il 5,5%, Regno Unito con il 5,2%, Spagna con il 5%.Anche gli Stati Uniti hanno una percentuale di importazione molto elevata: 9,6%.in testa la Lombardia con il 26,7%, a seguire l'Emilia Romagnba con il 13,9 %, poi, il Piemonte con il 9,8% e Toscana con il 9%. A scalare, ma con percentuali ridotte, le altre regioni.prodotti chimici, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, cuoio, materiale plastico, metalli preziosi, calzature, mobili, industria alimentare (olio, frutta, vini, formaggi, prosciutti ecc..).L'esportazione italiana dal 2008 sino al 2019 è sempre stata in crescita, trainata dal mercato europeo come si evince dai dati sopra riportati riferiti all'anno 2019.Visto poi che il 32% del Pil deriva dalle esportazioni riteniamo sia buona regola, nonchè opportuno, mantenere rapporti corretti con i nostri partner commerciali. Se non sarà così, sarà difficile, poi, spiegare ai dipendenti che costruiscono la mitica Ferrari, che realizzano capi di abbigliamento che finiscono nelle vetrine di tutto il mondo, che producono prosciutti, formaggi e tanto altro ancora che non potrranno più esportare perchè ogni Stato farà da sè.Una realtà che va consolidata, alimentata, impreziosita, soprattutto attraverso reciproche rispettose azioni, da parte di tutti noi ed in particolare per chi ha ruoli istituzionali. Certe frasi, che purtroppo si leggono sui social, contro gli Stati a noi vicini, più da tifo di squadra che altro, non fanno bene all'Italia e neanche al nostro portafoglio.

Ezio Conchi

Liste Civiche

Cambia Rovigo e Rovigo Futura