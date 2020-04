Zaia: “Si torni al lavoro solo la mascherina, vero spartiacque tra il contagio e il non contagio”

VENEZIA MARGHERA - Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, commenta il nuovo Dpcm del presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte che sposta al 3 maggio la fine delle ristrizioni a causa del Coronavirus, pur aprendo parecchie attività produttive e “non accogliendo diverse indicazioni proposte dalla Regioni” dice Zaia.

“L’ordinanza del governo sancisce che il lockdown non esiste più. Metà Italia sta aprendo. Il Dpcm indica tutte le filiere che si possono aprire, nella riserva indiana di quelle chiuse e che non possono aprire abbiamo quelle della moda, che oggi viene ritenuta da tenere chiusa. Fincantieri apre, ma Benetton e Renzo Rosso devono rimanere chiuso, non si capisce perché”.

Ci sono incongruenze evidenti e innegabili per Zaia nel nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 14 aprile: “Rimane il vulnus tra un codice Ateco che può aprire e la motivazione per chi esce di casa per andare all’attività aperta. Ecco che la presenza obbligatoria del dispositivo potrebbe risolvere il vulnus”.

Nuova ordinanza in Veneto in arrivo. Zaia commenta: “A questo punto ritengo che ci si debba concentrare sulle misure di protezione dei cittadini. Da come pone il problema il Dpcm che abbiamo sentito ieri il tema degli assembramenti e dell’isolamento fiduciario non ha senso di esistere. Domani emetterò un’ordinanza con un cambio di strategia. Si punta sui dispositivi. Oggi faremo un’analisi approfondita rispetto ad alcuni temi”. Zaia precisa: “Le regole di polizia sanitaria ci insegnano che il lockdown o c’è o non c’è. Mezza apertura significa che non c’è. Il cittadino va messo in sicurezza con i dispositivi”. “L’apertura dei grandi stabilimenti permessa dal Dpcm deve affrontare il tema della tutela dei lavoratori. - sottolinea ancora Zaia - Il tema dei dispositvi è fondamentale, distanze sì, ma la mascherina diventa lo spartiacque tra il contagio e il non contagio. Il mio problema non è più l’apertura dell’azienda ma la messa in sicurezza dei lavoratore. Noi abbiamo avuto gente che lavorava con i contagiati e non si sono ammalati”. Il presidente agli imprenditori consiglia: “Se non avete mascherine e dispositivi non aprite” e garantisce che i controlli Spisal saranno cospicui.

Ripartenza. “Ho già indicato l’obbligo di mascherine e di guanti nei mezzi di trasporto pubblico, alcuni mezzi non competono a noi, dovremo ricalibrare tutto. Ci saranno dei disagi nella ripartenza ovvio, ma con il fattore limitante dei dispositivi, la liberalizzazione dei dispositivi deve esserci. Prevederò nella mia ordinanza che le mascherine sfuse possona essere vendute in farmacia. Martedì il Veneto non sarà più quello di oggi, nell’ordinanza parleremo di misure che devono essere a rischio zero per i cittadini. I dispositivi se ce li hai funzionano. Lo dimostra il nostro focus sulle terapie intensive e malattie infettive. Vi dico che nelle malattie infettive da 1600 letti, i dati dei positivi stupiscono e si capisce davvero che chi usa la mscherina si protegge. Abbiamo distribuito 8,5 milioni di mascherine, ma per riaprire tutto ce ne vogliono 100 milioni. I cittadini devono poterle comprare”.

La Guardia di Finanza sta facendo controlli che può fare anche la polizia municipale, fioccano le segnalazioni che indicano prezzi anomali come il costo di 1 mascherina a 9 euro, oppure anche 12 euro. “Un fatto gravissimo - commenta Zaia - in tempo di pace costano 0,35-0,40 centesimi. Segnalatelo alla Guardia di finanza”.

Il bollettino dell’11 aprile sul Coronavirus in Veneto: 191mila tamponi, 18.111 persone in 13.768 positivi. 1.716 ricoverati, 251 in terapia intensvia, 1612 i dimessi. Bollettino con dimessi maggiori dei ricoverati, 739 decessi in ospedali, 835 con extra ospedale. Nelle ultime 24 ore 89 i nati.

Il grande cuore dei bambini. Zaia legge parte di una lunghissima lettera di un bambino “che è un fenomeno”: Damiano di 11 anni da Villa del Conte (Padova), che da tre anni ha la passione di allevare galline di varie razze. “Posso donare 25 uova fresche e feconde, mi scrive - dice Zaia - e mi manda tutte le istruzioni su come fare, con le foto di galline. Alla sua età facevo la stessa cosa con i conigli. Indica anche che modello di incubatrice usare, a questo punto compro l’incubatrice e me la tengo in ufficio e faccio nascere i pulcini. Damiano insegna quali uova tenere per la cova e dà tre pagine di istruzione. Questo è il futuro, questi sono i nostri bambini veneti”.

Donazioni. Ci sono un sacco di donazioni alimentari, pasta, vini e altre partite importanti in questo periodo, inizieremo la distribuzione di questi doni. 42milioni di euro sono stati raccolti, per una partita che è costata 100 milioni di euro. Alla Regione è stato regalato anche un super uovo di Pasqua, che Zaia a deciso di mettere a posta di una lotteria il cui ricavato andrà in donazione benefica.