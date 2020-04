L'assessore di Lendinara Irene Sasso lancia l'esempio: indennità donata a Protezione civile e Casa albergo per anziani

LENDINARA (Rovigo) - Il circolo di Fratelli D’Italia Lendinara, consapevoli del difficile momento in cui si trova tutta la cittadinanza, ha consegnato alla Protezione Civile di Lendinara 250 mascherine.Le mascherine, sono state in parte repertite dal circolo locale, ed in parte donate dal coordinatore regionale del Veneto Luca De Carlo, deputato di Fratelli d'Italia alla Camera."Provvederemo inoltre nei prossimi giorni a devolvere l’indennità di carica in giunta del mese di marzo, suddivisa e donata in parti uguali alla Protezione civile ed alla Casa Albergo per anziani quale segno di ringraziamento e di solidarietà per il prezioso servizio svolto a favore della comunità durante questa emergenza Covid-19 - comunica il coordinatore locale Marco Dabbizzi riportando la volontà dell'assessore Irene Sasso - Un piccolo aiuto alla nostra comunità per superare questo periodo tanto difficile. Porgiamo un doveroso ringraziamento a tutti coloro che sono in prima linea in questa dura battaglia, a tutto il personale della sanità, e a tutti coloro che ci permettono di condurre una vita il piu normale possibile nonostante le limitazioni.Tutta la comunità sta toccando con mano i frutti del loro impegno e dedizione, impegno e dedizione che non dobbiamo dimenticare una volta passata l’emergenza perchè saranno sempre lì a lavorare per noi. A tutti i lavoratori un grazie dal profondo del cuore".