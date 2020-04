Zaia sulla distanza dei 200 metri da casa: “Nelle prossime 24 ore pronto a fare marcia indietro se mi arrivano ancora foto di scampagnate” [VIDEO]

VENEZIA MARGHERA - Luca Zaia, presidente della Regione, presenta il bollettino del Coronavirus del 14 aprile “Oggi è ancora positivo dopo 10 giorni - afferma Zaia -. La curva ha preso una direzione. Non bisogna abbassare la guardia. Il virus è ubiquitario nella nostra comunità”.



208.878 tamponi processati, “oramai siamo autonomi, dovremo in 5-6 giorni processare tutt quanto rimasto in coda e andare a regime per cui in 24 ore si potrà avere il referto del tampone, ovvero avere la diagnosi”. 17.931 persone in isolamento, “stanno calando”, dei quali 14.432 sono positivi. 1.660 i ricoverati, “Ricordo che avevamo superato i 3mila ricoverati”, in terapia intensiva oggi ci sono 233. I dimessi sono 1743 che superano i ricoverati. I decessi: 800 morti in ospedale, 906 i totali. I nati nelle ultime 24 ore 75 nati.



Donazioni. “Abbiamo raggiunto i 30.547 donatori che ringrazio uno ad uno, donazioni utili e strategiche di oltre 47 milioni euro, ricordo che la spesa della guerra contro il Coronavirus vale 100 milioni di euro. 1milioni 330mila sono il valore dei doni in beni”.

Il regalo dell’ospedale da campo del Quatar, 5mila metri quadrati di ospedale, “abbiamo deciso di montarlo a Schiavonia. Un montaggio non definitivo, poi dopo l’estate andrà via, stiamo cercando di trovare un’area definitiva per la platea di calcestruzzo per montarlo vicino ad un ospedale”.

L'uovo all'asta. "Siamo arrivati a 20mila euro, ma possiamo ancora sperare, l'uovo più caro del mondo per un'opera di bene. L'asta si chiude questa sera a mezzanotte".

Un pensionato ha rinunciato ad un mese di pensione, circa 700 euro.

Ospedale Schiavonia. Tra lunedì e martedì si inizierà gradualmente ad aprire ai pazienti no covid con il punto nascite.

Il cuore dei bambini. Aurora P. di 5 anni di Padova ha donato 100 euro e ha inviato i suoi disegni. “Due aziende, in competizione, ci regalano le incubatrici per le uova da cova che ci ha regalato Damiano, il bambino di 11 anni”.

Mortalità. “Ci dicono che l’indice di mortalità del Veneto sia la metà rispetto alla mortalità del virus nella media nazionale. Il nostro indice è di 15,7% di mortalita sui casi trattati”.

“Sono quasi un migliaio i decessi ed è una morte brutta: si resta da soli, senza un familiare che ti tenga la mano e con una sofferenza che non è poca”.

Case di riposo. “Siamo all’ultimo giro di boa sui tamponi nelle case di riposo”. Tamponati oltre 33mila ospiti, di questi il test rapido oltre 24mila, di questi 1.857 sono i positivi, pari al 6% rispetto dei tamponi fatti. Ovvero prima test rapido per tutti, se positivo o dubbio si fa il tampone finale che è il dispositivo deputato alla diagnosi. Su 30mila operatori, oltre 24mila tamponi, di questi sono positivi 920 operatori, ovvero il 3% che sono sia dipendenti che non dipendenti.

L’ordinanza crea dibattito. La comunità veneta è attenta alle regole. Le mascherine quando le devo portare? Ogni uscita di casa va accompagnata da mascherina. Se le mascherine non si trovano? Nell’eventualità che qualcuno non le abbia avute dalla Regione, ricordiamo i 10 milioni di mascherine distribuite, può coprirsi naso e bocca da foulard. Mascherine anche per i bambini.

Distanza. Quando erano fissati i 200 metri dall’abitazione, tutti erano certi di quanto stava accadendo. “Ho firmato l’ordinanza nella quale abbiamo lasciato in bianco la distanza dall’abitazione durante l’uscita, - spiega Zaia - abbiamo parlato ‘di vicinanza all’abitazione’, riprendendo pari pari la frase del Dpcm, è stato un atto di grande fiducia. E’ una indicazione. La rimetto se non rispettate la distanza. Trovo ingiusto che per colpa di qualcuno tutti debbano essere penalizzati. In spiaggia non si va, non si va in montagna, si sta nel comune di residenza e si esce di casa limitamente ad un raggio in cui si possa vedere l’abitazione, quindi non è un’escursione. Se mi arrivano ancora foto di scampagnate faccio marcia indietro in 24 ore; pensate agli altri, a chi è ammalato, agli oncologici e agli anziani che hanno diritto di vivere in salute e non di pagare dazio perché qualche irresponsabile è riuscito ad essere il vettore che lo andrà a contagiare”.



Forze dell'ordine. "Grazie a tutti per lo sforzo nei controlli. La multa è da 258 euro, state vicino a casa".

Pic nic? “Nell’ordinanza c’è scritto chiaramente che te si fa in casa, in giardino se ce l’hai tuo privato e in solitaria con il tuo nucleo familiare. Se fai un pic nic e hai un figlio che non abita più con te, questo non fa parte del nucleo fiamliare e sta a casa sua. In virus c’è, è ubiquitario, dovremo conviverci, rispettando le regole, con pazienza, e solo allora ritorneremo a vivere. Ci vuole attenzione. Non si puo andare a fare legna nei boschi.

Le scarpe per bambini si trovano nei negozi per bimbi, nei due giorni aperti la settimana, esclusi sabato e domenica”.

Fisioterapia è attività concessa, codice Ateco previsto dal Dpcm.

Salute dei lavoratori ci sta a cuore. “Guardiamo in faccia la realtà, il lockdown non esiste più. La fase 2 volenti o nolenti è iniziata. In questo mese ci giochiamo il futuro dei prossimi mesi e la nostra vita”.



Ecocentri. Aperti da oggi.



Taglio dei verde. "Le persone non possono andare a tagliare l'erba nella casa al mare o nella seconda casa".

Elezioni. A domanda se settembre sia un buon mese per il voto elettorale, Zaia riafferma: “La sessione autunnale prevista per legge è impraticabile dal punto di vista sanitario”.