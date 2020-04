200 ore di coaching gratuito grazie al club veneto

, attraverso i suoi soci coach, 200 ore di coaching online gratuito.Ogni persona interessata avrà a propria disposizione un coach professionista per un mini-percorso di 4 ore di sessioni da calendarizzare direttamente con il suo coach.Il percorso è una crescita personale per riflettere, scoprire e guardarsi all’interno per allenare i propri talenti, per prepararsi a ripartire con obiettivi diversi verso un nuovo futuro.Il coach verrà assegnato, tra i 20 resisi disponibili, su base di vicinanza geografica ed area professionale tra life, business e sport.Il servizio di coaching gratuito rimarrà attivo fino al 31 maggio 2020. L’evento è inserito nel programma di Aicp della Primavera del Coaching.Aicp (Associazione Italiana dei Coach Professionisti) è nata nel luglio 2009, senza scopo di lucro, dalla esigenza di molti coach professionisti di scambiarsi esperienze, formarsi, confrontarsi sullo sviluppo del proprio lavoro, migliorare il coaching tramite la ricerca e divulgarlo nella società. L’Aicp e’ una associazione professionale iscritta nell'elenco del ministero dello Sviluppo Economico (Mise).