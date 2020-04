L'ultima fatica di Selmin per raccontare la crudeltà nazifascista

"Un canto antico, un messaggio di speranza tradìta. Così potremmo definire a buona ragione l’ultima fatica dello storico estense Francesco Selmin dedicata ancora una volta alla sconvolgente vicenda di sette bambini e di decine di adulti che la follia nazifascista destinò alla deportazione nei campi di sterminio, prelevandoli dal campo di concentramento di Vo’ Euganeo, località adagiata ai piedi dei colli Euganei. Le pagine di Selmin vogliono essere l’estremo segnale di allarme a fronte del ritorno di atteggiamenti razzisti nella società italiana ed europea"."Il capretto e l’angelo della morte – il canto dei bambini da Vo’ ad Auschwitz, uscito in questi mesi per i tipi della Cierre edizioni, si ispira apertamente nel titolo ad un antico canto/filastrocca ebraico, il Chad Gadya(“un capretto”), tratto dalla raccolta dell’Haggadà di Pesach, la narrazione della Pasqua ebraica che commemora la liberazione degli ebrei dalla schiavitù in Egitto e che trae spunto a sua volta dai testi biblici e in particolare su quanto tramandano a proposito di Abramo".Sottolineando poi: "E a questo, per l’autore di questo breve saggio, mira probabilmente la scelta di farlo intonare ai sette bambini internati a Vo’, il giorno di Capodanno del 1944, nell’ambito di una piccola recita improvvisata in uno dei rari momenti di serenità all’interno della grande villa seicentesca Contarini-Venier di Vo’ Vecchio, trasformata nel dicembre 1943 in luogo di prigionia per gli ebrei padovani e polesani. Grazie all’accurata relazione lasciataci dal parroco di Vo’ Vecchio, un umanissimo e attento Giuseppe Rasia, e affidata alla trascrizione integrale di Selmin stesso in un altro suo struggente saggio del 2011. Nessun giusto per Eva – la Shoah a Padova e nel Padovano, l’autore riesce a ricostruire la vicenda di quel giorno di festa, triste ma denso di speranza, che tanto aveva colpito il sacerdote".Concludendo: "Il volumetto si chiude con un breve saggio di Antonio Draghi e Claudio Lovison sul restauro della villa, realizzato con grande accuratezza in anni recenti a cura dell’Amministrazione comunale, da cui emersero alcuni disegni, parte a matita e parte ad inchiostro nero o seppia, che gli autori suggeriscono possano attribuirsi in parte ai piccoli ospiti della villa e forse in parte a una qualche pittrice adulta e realizzati durante la prigionia. In conclusione l’opera di Selmin ci restituisce ancora un piccolo ma prezioso tassello da aggiungere alla conoscenza di quel che fu la Shoah nel nostro territorio, che agli occhi degli storici parve non toccato dalla presenza di campi di concentramento sino a 30 anni fa, allorché lo stesso Selmin rivelò al mondo la presenza del campo di Vo’ con il grande lavoro di ricerca svolto insieme ai suoi studenti e pubblicato nel lontano 1987 in Da Este ad Aushwitz