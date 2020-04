300 mila euro donati con la raccolta fondi Alì

ROVIGO - Alì Supermercati consegna ulteriori 100.000 euro alla Protezione Civile del Veneto e dell’Emilia Romagna e ad alla Federazione dei Medici di Famiglia per l’acquisto di materiale sanitario, che si uniscono ai 200.000 € già donati nelle settimane precedenti.

La raccolta fondi è frutto della grande generosità dei clienti Alì che hanno donato i loro punti della carta fedeltà e dell’azienda veneta che ha raddoppiato ogni singola donazione fatta dagli stessi.

“Siamo felici di questa grande partecipazione dei nostri clienti alla raccolta fondi – afferma Gianni Canella, Vice Presidente di Alì Supermercati. – Il nostro ringraziamento va ai volontari delle Protezione Civile che stanno dando un aiuto a chi è in difficoltà ed a tutti i Medici di Famiglia per il prezioso lavoro che stanno svolgendo.”

La raccolta fondi di Alì è iniziata il 7 marzo e continua in tutti i punti vendita Alì e Aliper, i clienti possono partecipare donando 1 euro con 100 punti della carta fedeltà da cassa, da App e da sito, che verranno raddoppiati dall’azienda veneta a 2 euro, oppure fare una donazione liberale alle casse.

Questa donazione si unisce alle molteplici attività proposte da Alì Supermercati in questi mesi di emergenza. L’azienda veneta ha infatti donato 500 mila mascherine alla Regione Veneto che sono state consegnate a tutti i cittadini nelle scorse settimane. Inoltre ha già donato 1 milione di euro all’Ospedale di Padova, 1 milione con il gruppo Selex agli Ospedali di Milano e Lodi e 1 milione di euro che è stato dedicato a tutti i 4.000 collaboratori Alì che stanno lavorando in prima linea per garantire l’accesso ai beni di prima necessità a tutti i clienti.