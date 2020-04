“Consiglionovela” a Badia Polesine: vietato "spoilerare" su Brusemini

BADIA POLESINE (RO) – Non c’è virus che tenga e, dopo una breve tregua per le festività Pasquali, si riaccende la querelle politica sull’assenza del gruppo di minoranza Adesso Badia nell’ultimo Consiglio comunale.

Lo fa la maggioranza con un comunicato congiunto Lega e Forza Italia in cui ribadisce le ragioni dell’organizzazione del consiglio comunale del 6 aprile scorso (tanto più che l’adunanza consigliare è stata autorizzata dal Prefetto) definendo pretestuosa la richiesta di Adesso Badia per un consiglio in videoconferenza al fine di evitare il rischio del contagio Covid-19. Per altro, ricorda il comunicato, “In quella sala, senza che nessuno abbia eccepito qualcosa, più di una decina di persone ha imbustato in piena sicurezza le mascherine da consegnare casa per casa”.

Scorrendo il comunicato si capisce però che il vero bersaglio non è tanto l’assenza nell’ultimo consiglio comunale della rappresentanza di quel che resta del gruppo consigliare di Adesso Badia ma le quattro dimissioni in meno di tre anni avvenute in quel gruppo. Una sequela che il documento di maggioranza definisce “l’abbandono della nave e di quel “Progetto” che con tanto entusiasmo proponevano in campagna elettorale”. Perse le elezioni cosa resta della “Gioiosa macchina da guerra” di Occhettiana memoria?

“È bene che i cittadini di Badia ricordino come dalle scorse elezioni (giugno 2017) si sono viste in sequenza le dimissioni dell’ex consigliere Gianluca Checchinato (per altro recidivo, dimessosi nel 2015 e poi nel 2019), la rinuncia all’incarico di Consigliere da parte di Silvia Bonazzi, le dimissioni del candidato sindaco Gianni Stroppa e ora del primo dei non eletti Alberto Bonora”; queste ultime due giunte nel momento più difficile dal dopoguerra per la comunità badiese, quella dell’emergenza Coronavirus, in cui volenti o nolenti molti concittadini sono impegnati in prima persona e non si sottraggono al loro dovere. Quattro dimissioni non possono passare inosservate. Tutta la maggioranza si chiede: “…ma dov’è il rispetto nei confronti degli elettori?” Nessuno dei dimissionari l’ha fatto per protesta ma semplicemente ciascuno ha preferito rifugiarsi nel suo privato contraddicendo l’iniziale impegno assunto con la candidatura.

Il Prossimo in ordine di preferenze è Claudio Brusemini, ex assessore nel mandato precedente ed ex Candidato Sindaco nel 2004, ci si aspetta che almeno lui accetti di entrare in Consiglio ma alcuni rumors già lo mettono in dubbio. “In quel caso, prosegue il comunicato, sarebbe addirittura il quinto della lista a rinunciare, pari a un terzo dell’intera compagine. Se così fosse sarebbe lecito chiedersi dove sia il confine del ridicolo senza contare che Stroppa non ha mai partecipato ad alcuna riunione dei Capigruppo ed è risultato il più assente nel Consiglio comunale”.

Irricevibile è quindi, secondo il documento di maggioranza, qualsiasi accostamento fatto con le dimissioni del rappresentante della Lega nella precedente legislatura.

“Chi aveva preconizzato che questa maggioranza non sarebbe potuta durare oltre i primi 3 mesi oggi vede il suo gruppo (Adesso Badia) sgretolarsi su se stesso, abbandonando gli impegni assunti con i propri elettori. “È triste, conclude il comunicato di maggioranza, che questo accada" ma forse lor signori erano disponibili a governare solo se avessero vinto le elezioni”. La maggioranza si chiede se ora Adesso Badia e gli ex consiglieri intendano costruire una comoda opposizione attraverso la piattaforma social, anziché dai banchi del Consiglio Comunale. Sarebbe una novità ma tuttora non è contemplata dalle regole democratiche. “Su quella piattaforma, prosegue il comunicato, tuttalpiù potranno sentenziare col consenso dei loro supporter sul buon giornalismo rilasciando patenti di serie “A” quando la narrazione sia priva di critica nei loro confronti ma stigmatizzandolo come fazioso quando non corrisponda alle loro aspettative”. Come direbbe il grande Totò… “ma ci faccia il piacere…!” Con questi toni, gli ingredienti per la prosecuzione del “Consiglionovela” pare ci siano tutti.

Ugo Mariano Brasioli