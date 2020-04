Due decessi e 27 nuovi casi di positività al Coronavirus

⁃ Uomo del 1980, alto Polesine, cittadino straniero è ricoverato presso l’Ospedale di Legnago."Oggi abbiamo avuto il- ha affermato Compostella - Ricordo cheImmediatamente erano state messe in atto dalla struttura, con la collaborazione della nostra task force (medici, infermieri, tecnici della prevenzione), le opportune azioni di isolamento. All’inizio di questa settimana avevamo avuto il riscontro di una nuova positività di un ospite tra quelli posti in isolamento e quindi è stata eseguita una ulteriore batteria di tamponi su tutti gli ospiti isolati e su tutti gli operatori del nucleo della disabilità. Il riscontro di questi tamponi ha portato alle nuove positività di cui sopra.. Oggi verranno eseguiti i tamponi anche a tutti gli altri ospiti dell’istituto che sono separati da quelli positivi.Ospiti e operatori sono tutti asintomatici o con lieve sintomatologia. Ricordo, ancora, che oltre ad avere attivato le aree di isolamento degli ospiti positivi e degli ospiti ad ora negativi,” – ha precisato il Direttore Generale, concludendo - “Le azioni di isolamento delle aree sono state poste in atto in maniera attenta e rigorosa. La task force Aziendale è presente quotidianamente presso la struttura per gestire eventuali criticità”.FRATTA POLESINE (25 ospiti positivi nucleo disabili, 3 ospiti positivi nucleo anziani, 12 operatori della struttura tutti confermati)PICCOLA CASA DI PADRE LEOPOLDO - ROVIGO (6 ospiti positivi)FICAROLO - ISTITUTI POLESANI (19 ospiti positivi confermati, 12 operatori)VILLA TAMERICI (1 dipendente positivo)Per tutte le altre strutture ad oggi non risultano positività.1 – Maria Lucia Bazzani, 73 anni, di Ficaroloed era stata trasferita in terapia intensiva a Trecenta il giorno seguenti. Ieri pomeriggio purtroppo è deceduta.2 –Milena Ferrari, 91 anni, di Rovigoil 7 di Aprile ha avuto un riscontro di positività e quindi è stata portata in area Covid a Trecenta. Ieri sera è deceduta. La signora presentava delle gravi patologie correlate.“Alle famiglia vanno le più sentite condoglianze mie e dell’Azienda” ha detto il Direttore Generale.A oggi i tamponi totali eseguiti da inizio epidemia sono 10011.7 nuove guarigioni di oggi portano il totale a 84.In provincia di Rovigo nelle ultime 24 ore sono nati 2 bambini.45 ricoverati: 0 in Malattie Infettive a Rovigo; 38 in Area Covid a Trecenta; 7 in Terapia Intensiva Covid a Trecenta