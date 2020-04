La pannocchia di Tony Wolf letta da Pierluca Donin

ROVIGO - Le formiche sono così tante che hanno come nome un numero diverso. Formica 11, formica 13… La fiaba "La pannocchia" è tratta dal libro "Il bosco" di Tony Wolf, nome d'arte del grande illustratore per l’infanzia Antonio Luparelli, ed è video narrata da Pierluca Donin, attore, regista e direttore di Arteven, il circuito teatrale multidisciplinare del Veneto.I personaggi della storia assieme alle formiche sono il riccio, lo scoiattolo, il corvo, il topo nero, il ranocchio, la talpa e il castoro. La pannocchia, nata da un chicco innaffiato, alla fine viene messa allo spiedo. La comunità del bosco è, come si capisce da ogni storia, sempre pronta a fare festa assieme.