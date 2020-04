"Invitiamo le istituzioni a comprendere meglio le potenzialità della scuola di Baricetta"

BARICETTA (Rovigo) - In questi ultimi mesi si sta infittendo il dibattito sulla scuola primaria di Baricetta, con il comitato "La matita di Teresa", che ha preso una sua decisa posizione nei riguardi dell'amministrazione comunale ( LEGGI ARTICOLO ). Tante sono le ipotesi che si fanno per il futuro, ma poche hanno una certezza."Teniamo a sottolineare che in diverse scuole primarie adriesi si è arrivati ad attivare questa rete tecnologica solo in questi giorni. Questo la dice lunga sulle potenzialità della scuola primaria di Baricetta. Proprio in virtù del fatto che il nostro plesso sta dimostrando sul campo la sua eccellenza, ci sentiamo di invitare le istituzioni a ponderare attentamente il ruolo che potrà avere sul territorio la primaria di Baricetta, in vista della riapertura autunnale".Proseguendo poi: "Aldilà della straordinaria funzione sociale che ha la scuola in una comunità, gli eventi del Coronavirus ci mettono oggettivamente davanti ad altri fattori, che non possono essere sottaciuti, che spingono verso il mantenimento della scuola baricettese"."Se l’andamento epidemiologico lo consentirà, in autunno i bambini potranno rientrare in aula, ma dovranno essere garantiti margini di sicurezza totalmente diversi da quelli in vigore tutt’oggi: numeri contenuti di alunni per aula onde garantire distanze di sicurezza, rientro a scuola il sabato, sospensione del tempo pieno, rientri pomeridiani programmati, per non parlare della riorganizzazione dei trasporti"."La scuola primaria di Baricetta, con le sua prossimità nel territorio alle frazioni di Valliera, Ca’ Emo e Fasana, con le sue strutture e spazi capienti, può garantire da subito l’accoglienza degli alunni, garantendo, non solo la didattica tradizionale senza rischi, ma anche minori costi per le famiglie e per l’amministrazione comunale che deve garantire il trasporto degli alunni". "Questo presuppone, per tempo, un tavolo di confronto fra dirigenza scolastica e amministrazione comunale, che dovranno partire da dei dati oggettivi per arrivare ad un obiettivo comune: garantire la didattica e il rientro in aula con la tranquillità degli alunni, pensando esclusivamente al bene dei bambini"."Per agevolare questa consapevolezza dei genitori, la dirigenza scolastica dovrà ribadire e rassicurare con rinnovata convinzione che lo svolgimento del programma scolastico sarà garantito ai bambini in qualunque sede scolastica verranno destinati. Il sindaco sarà chiamato a far sentire forte il richiamo alla valorizzazione di tutte le strutture scolastiche messe a disposizione sul territorio, ma anche a rivedere la gestione dei trasporti, che attualmente viene lasciata in parte alla dirigenza scolasticaquando si tratta indirizzare le famiglie delle frazioni verso le scuole adriesi".