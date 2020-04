Il Rotary polesano mette in campo risorse per le persone in difficoltà

ROVIGO - Da febbraio il Rotary Club di Rovigo ha continuato la sua attività ed ha adattato le proprie riunioni sfruttando una piattaforma di meeting remoto.

L’attività di club è stata rivolta a riprogettare le proprie azioni per dare qualche contributo in occasione dell’emergenza Coronavirus.

Come prima azione immediata, ad inizio aprile, sono state consegnate mascherine all’Iras, in un momento in cui c’era difficoltà a reperirle. Questa azione è stata resa possibile aderendo al progetto “Le gocce del colibrì”, insieme ai Club padovani e polesani, che ha portato a consegnare altre mascherine e detergenti alle Forze dell’Ordine, alle Case di Riposo e alle Carceri della provincia di Padova.

E’ già partito il Progetto “Emergenza Covid-19. Azioni di pronto intervento sociale per persone senza dimora”, sostenuto dalla Fondazione CariPaRo, con il coordinamento dell’Assessorato al Welfare del Comune di Rovigo, avente come capofila la Caritas Diocesana e come partners la Cooperativa Sociale Porto Alegre e l’Associazione Arcisolidarietà. “E’ un Progetto da noi tutti considerato molto significativo, al quale il Rotary di Rovigo ha contribuito per dare l’avvio immediato, le cui linee di intervento sono così delineate.

Nella città di Rovigo le persone accolte in questi giorni nei due asili notturni sono un numero variabile tra le quindici e le diciotto persone. Sono prevalentemente maschi, stranieri e di giovane età. Tra di loro anche persone con situazioni sociosanitarie complesse riconducibili a problemi di salute mentale o all’uso di sostanze. Un’altra componente riguarda giovani richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria fuoriusciti dai sistemi di accoglienza e rimasti nel territorio di Rovigo per brevi e saltuarie esperienze lavorative, soprattutto in agricoltura. La presenza di donne è, per ora, limitata ad un solo caso, rappresentato da una giovane richiedente asilo rimpatriata dalla Germania. Agli ospiti accolti negli asili notturni, si sommano poche altre persone che dormono all’aperto o in alloggi impropri. In tutti i casi, sono persone prive di un punto di riferimento diurno per ottemperare al divieto di spostamenti imposto dalle misure di prevenzione al Covid-19.

Si tratta di un piano che si svolge su due livelli di intervento. Il primo riguarda azioni immediate per la permanenza protetta, anche diurna, delle persone senza dimora. Il secondo, di medio periodo, riguarda l’analisi e la definizione di interventi di pronto intervento sociale per persone a rischio di grave marginalità, ovvero lavoratori a basso reddito colpiti dalla crisi economica e occupazionale e che non possono accedere alle misure tradizionali di sostegno sociale.

Gli effetti delle prescrizioni per il Covid-19, infatti, sono destinati ad accentuarsi nelle prossime settimane, colpendo soprattutto le persone più fragili sotto il profilo socioeconomico, esponendole al rischio di veloci processi di marginalizzazione sociale, compresa la perdita dell’alloggio nel caso di persone in condizioni abitative precarie. Tra i potenziali beneficiari di interventi si segnalano anche le persone con problemi di salute mentale costrette nelle proprie abitazioni, private o pubbliche, e per le quali vi è stata l'interruzione di parte degli interventi territoriali.”

Il Rotary Club di Rovigo ritiene questo Service tra i più importanti della propria attività; le necessità che lo richiedono, purtroppo, non sono destinate ad esaurirsi alla conclusione dell’emergenza in atto. Potrebbe costituire un impegno da prolungare nel tempo e costituire una nuova dimensione dell’impegno rotariano a favore di coloro che vivono in condizioni di fragilità e di marginalità.

Il Distretto Rotary (Triveneto) insieme ai quattro Rotary del Polesine (Rovigo, Adria, Badia-Lendinara, Porto Viro) ha, inoltre, attivato un Service che porterà un apparecchio ecografico alla Struttura Operativa Complessa di Pneumologia del nostro Ospedale. Un analogo Service dei Club locali del Triveneto è destinato alle Pneumologie degli altri Ospedali Hub del Distretto. C’è infatti una indicazione ad utilizzare l’ecografia toracica nella polmonite da Covid19, al letto del paziente, in quanto è una polmonite periferica e può così essere seguita nella sua evoluzione, risparmiando le radiazioni della Radiografia del Torace e della TC. Il costo dell’Ecografo è di 18 mila euro. L’Ecografo è costituito da un tablet al quale è collegata la sonda ecografica: quindi un’apparecchiatura portatile, estremamente maneggevole.

“Il nostro Club partecipa, inoltre, al Progetto “Adotta un ricercatore”, insieme ai Club Padovani, che consiste nel finanziare un ricercatore presso il VIMM (Istituto Veneto di Medicina Molecolare) di Padova, che annovera due premi Nobel nel Consiglio Scientifico, dove, proprio in questi giorni, è stato identificato un nuovo approccio farmacologico per fermare il Covid-19.

Complessivamente il Distretto 2060 (Triveneto) del Rotary, insieme ai vari Club che lo costituiscono, ha contribuito con circa un milione di euro alle numerose azioni orientate a dare una mano in questa emergenza”.

I prossimi passi saranno dedicati a dare un impulso propositivo alla ripartenza delle varie attività e della economia del nostro territorio per riemergere da una situazione preoccupante. Idee e suggerimenti da tradurre in azioni, al fianco di istituzioni e associazioni che credono nella rinascita del nostro Paese e della nostra Città.