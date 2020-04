Il 74% delle case di riposo in Veneto è indenne dal Coronavirus

VENEZIA MARGHERA - Su 330 case di riposo in Veneto non c’è neanche un contagio su 244, ovvero sul 74% del totale. Manuela Lanzarin, assessore alla sanità e ai servizi sociali della Regione Veneto, ha dato in conferenza stampa odierna nella sede della Protezione civile regionale il dato complessivo del Coronavirus delle case di riposo in Veneto. Tra 15 giorni si rifarà il giro delle 330 strutture che coinvolge circa 30mila utenti e 30mila lavoratori.



"ll case di riposo sono state oggetto di uno screening di massa, 2144 persone è il numero degli ospiti positivi al tampone, ovvero il 6,4%; rispetto alla totalità degli operatori sono stati riscontrati 1.003 positivi, per la maggior parte asintomatici, ora in isolamento, che corrispondono al 3,2%".

244 sono risultate le strutture senza Coronavirus, 86 strutture quelle che hanno contagi, collocate nel padovano, veneziano, trevigiano e ora nel Polesine (LEGGI ARTICOLO). I contagi dallo 0 al 5% degli ospiti riguarda 37 strutture, dal 5 al 10% degli ospiti 9 strutture, dal 10 al 20% dei pazienti 2 strutture, il contagio diffuso dal 20 al 50% degli ospiti riguarda 15 strutture, dal 50 al 100% ci sono 17 strutture".

"Lanzarin ha sondato tutte le case di riposo del Veneto - afferma Zaia - tutte le strutture sono controllate quotidiamente".