Coronavirus, nuovo studio unico al mondo su Vo' dove nessun bambino under 10 si è contagiato

VENEZIA MARGHERA - La conferenza stampa del 21 aprile di Luca Zaia, presidente della Regione, presenta degli ospiti: il magnifico rettore dell’università di Padova Rosario RIzzuto, il direttore della scuola di Medicina Stefano Merigliano e il professore Andrea Crisanti, virologo direttore dell'Unità complessa diagnostica di Microbiologia a Padova, ‘l’uomo della macchina dei tamponi’ come lo chiama Zaia. “Ringrazio tutta la squadra che combatte il virus, che è una squadra veneta”. Assieme a loro anche Manuela Lanzarin, assessore alla sanità, e Giampaolo Bottacin, assssore e capo della protezione civile del Veneto.

In primis c’è l’aggiornamento del bollettino del 21 aprile del Coronavirus in Veneto: i tamponi fatti ad oggi sono 268.069, in isolamento ci sono 11.059 persone (-600 rispetto a ieri); 16.404 positivi (+277 tamponi in più in virtù dell'accelerazione della processazione); 1407 ricoverati; in terapia intensiva 177 persone; 2.175 i dimessi. In pratica fino ad oggi sono state curate 3600 persone. Morti per Coronavirus 972 in ospedale, più gli extra ospedalieri 1154.

Riapertura. “Il virus è qui, come il rischio di contagio. - spiega Zaia - Dal 4 maggio, siamo in attesa delle decisioni del governo, non sarà la festa della Liberazione, sarà quella della convivenza. Come in Corea che tra parentesi il 15 aprile è andata al voto”. “Il premier Conte ha interrogato il comitato scientifico nazionale per decidere come riaprire? La fase 2 di fatto è già iniziata anche se c'è chi non vuole riconoscerlo. Si va verso riaperture regionalizzate? Non lo so”.

L’App. “E’ la volontà di mutuare le esperienze che si sono già fatte - spiega Zaia - in Cina, Corea e Singapore. L’applicazione è uno strumento digitale che si scarica che permette a livello nazionale di trcciare i contatti. L’applicazione segnala un contatto per più di 15 minuti e inferiore ai 2 metri. Non è un obbligo di legge, in Veneto non lo abbiamo. Non l’abbiamo adottata perché deve essere una iniziativa nazionale. Se i cittadini decidono che non gli interessa è nel loro diritto. Però senza applicazione tocca mettersi sulla porta dell’ospedale ad attendere i pazienti. Non sto promuovendo l’applicazione. I tecnici che hanno realizzato questa app scrivono nella letteratura internazionale, e l’app non funziona se almeno il 60% della popolazione l’ha installata”.

Bozza di decreto per le elezioni. Formalmente è arrivata la bozza-documento da roma per le elezioni delle Regioni, il Veneto ha condiviso la finestra temporale: 5-6 luglio fino al 15 settembre. Abbiamo come Veneto chiesto di fare 2 giorni di elezioni. La seconda nostra richiesta è stata quella di far votare i nostri cittadini all’estero dei consolati. Dal Consiglio dei ministri ne è uscita una cosa tutta diversa: ill documento non è quello condiviso con le Regioni”.

Lo studio di Vo’. Zaia: “L’inizio della grande avventura è stato il 21 febbraio a Vo’. Continuiamo a sostenere le attività di studio che non sono fine a se stesse”.

Il rettore Rizzuto: “Lo studio di Vo’ è partito con un contenimento efficace, il ruolo principale ce l’ha chi eroga la prestazione sanitaria, ma noi possiamo entrare nel dettaglio di quel numero. Il Veneto sul numero tamponi ha fatto meglio di tantissimi Stati. 55mila tamponi su 1 milione di abitanti è la media del Veneto. Lo studio già realizzato è diventanto un esempio internazionale: una popolazione interamente studiata che ha permmesso di conoscere le catene di contagio. Ora andiamo avanti. Come è fatto questo virus? Il virus cambia? Come è la riposta dellla popolazione? Il nuovo studio permetterà di rispondere a tutte queste domande, portando ad individuare i determinanti del virus. Il contagio in futuro assumerà forme meno drammatiche, noi con i nostri dati abbiamo la risponsabilità di capire perchè. Siamo felici di collaborare con la nostra Regione perché mettiamo la nostra competenza scientifica a servizio della comunità migliorando la cura”.

“Noi siamo stati il braccio armato della battaglia - spiega Merigliano - avendo gestito la scuola di medicina che è andata supporto al sistema sanitario, e dall’altro di mobilitare il volontariato così forte in Veneto. Siamo riusciti a mobilitare risorse importanti volontarie sotto il cappello della scuola medicina che ci ha permesso di attuare questo studio”.

Il professore Crisanti parla prima dello studio già concluso attraverso i primi due campionamenti: “Facendo due campionamenti è stato possibile capire come elimare la trasmissione del virus. Lezioni che si imparano. Per eliminarli la ricetta è quella che abbiamo tracciato. Sono uscite cose interessantissime. E’ emerso che nelle famiglie con persone malate ci sono state persone che non si sono mai ammalate indipendente dall’età, alcun persone sono guarite subito e altre che sono state ammalate per molto tempo. C’è qualcosa da parte del virus e qualcosa dalla parte delle persone. Quindi capire i casi e la casistica è fondamentale. Il virus lascia traccia mutando da una persona all’altra? Ci sono persone potenzialmente molto reisistenti e altre molto suscettibili. Le implicazioni sono sia di sanità pubblica che nel trattamento”.

Il nuovo studio a Vo’. Il nuovo studio metterà a punto l’analisi genetica, il tracciamento virale e lo studio della risposta anticorpale. Vo’ è la situazione ideale per capire a cosa servono i test sirologoci, a Vo’ abbiamo una fotografia sia genetica che di tracciamento virale, il nuovo studio valuterà anche la risposta anticorpale dei singoli pazienti, più le percentuali dei falsi positivi e se i risultati combaciano con la possibilità microbiologica.

Lo studio concluso è in via di validazione. L’adesione al secondo campionamento è stata elevata, si auspica una replica per il terzo campionamento che prevede un prelievo di sangue e un nuovo tampone. “Grazie ai cittadini di Vo’ - dice Crisanti - per aver capito l’importanza sociale e al sindaco che stanno dando delle informazioni uniche all’Italia e al mondo”. Il nuovo studio costerà 2 milioni di euro ed è già finanziato grazie a enti nazionali, internazionali e donazioni, “è un progetto ambizioso e costoso”. Lo studio sarà utile anche per capire se è meglio il vaccino o una terapia, “dal momento che permetterà di stabilire la correlazione tra anticorpi e guarigione. Se dopo 6-8 settimane una persona che ha tanti anticorpi ed è ancora positiva mi pongo delle domande sul vaccino” spiega Crisanti.

I bambini under 10. Lo studio già concluso su Vo’ ha messo in evidenza un dato: i bambini under 10 coinviventi in abitazioni di contagiati non si sono mai ammalati. “Si era già visto che i bambini possono non infettarsi - spiega Crisanti - ma non si era mai visto che bambini all’interno di nuclei familiari di infettati in grado di infettare non s’infettassero. Significa che, per ragioni che la scienza non conosce, sono resistenti al virus e come resistenti non trasmettono. Il problema è come portarli a scuola questi bambini. Non credo siano fonte di contagio”.

Recrudescenza in autunno. “Dipende da tanti fattori, - spiega Crisanti - da un fattore intrinseco al virus, dalla temperatura, dall’adesione dei cittadini al confinamento e dalla capacità logistica nell’affrontare i focolai, per questo punto è fondamentale la App”.