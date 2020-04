Rovigo pensi da capoluogo: squadra allargata con i comuni della Zls per la logistica del Polesine

(Zona logistica semplificata)La federazione polesana dei Socialisti italiani sottolinea che "ancora non sono noti, tra l’altro, i criteri che hanno ispirato i veneziani in questa scelta.Rovigo, Pontecchio, Guarda, Bosaro, Arquà, Villamarzana, Costa e Fratta. Magari anche Ceregnano e Villadose devono superare i confini amministrativi e creare una squadra.Dovrebbe caratterizzarsi solo per un lavoro di coworking e di comarketing.l’area deputata per vocazione alla logistica che può collegare con le realtà di Venezia, Ravenna, Verona e la Lombardia.Lo scopo deve essere quello di individuare un’unica direzione per la ricerca di sempre nuove alleanze economiche e per le politiche di sviluppo generale e settoriale.che può diventare un vero Centro servizi rivisitando, magari, l’idea inserita nel Pat relativa all’Urban labor., di strabismo e di gelosie. Gli ingredienti culturali ed infrastrutturali ci sarebbero tutti.Bisognerebbe assumere un’azione proattiva di tipo promozionale ed imprenditoriale rivolta al futuro. Stare fermi significa andare indietro e non fare gli interessi del territorio e di chi lo abita. E’ doveroso individuare unache abbia il compito di articolare e coordinare al meglio l’ambizioso progetto, ma ancheNoi restiamo ovviamente a disposizione per favorire i necessari approfondimenti. Ma soprattutto: basta campanili".

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Federazione Polesana