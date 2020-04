Continua l’opera della Protezione civile provinciale per l'emergenza Covid-19

ROVIGO– La Protezione Civile provinciale, su indicazioni regionali, continua il servizio di trasporto e distribuzione di generi di prima necessità su tutto il territorio polesano attraverso la rete dei distretti e delle organizzazioni. In particolare ha provveduto allo smistamento, attraverso i volontari che fanno servizio, di: 840 mascherine FPP2 fornite dalla Regione Veneto, 1.224 bottiglie da mezzo litro di acqua naturale, 13.788 bottigliette di succhi di frutta, 1.000 mascherine di stoffa lavabili, 1.500 guanti monouso e 25 tute a bassa protezione.

Poi alle case di riposo di tutto il Polesine sono state consegnate 61.100 mascherine Montrasio e 250 colombe in occasione delle festività pasquali. Il lavoro della Protezione Civile provinciale si è dispiegato anche nei confronti della popolazione ed enti con la fornitura di 437.620 mascherine della Grafica Veneta, corrispondenti al 160% della popolazione polesana, 5.250 litri di alcool denaturato 80%, donazione fatta dall’azienda Bonollo alla Regione Veneto, per la sanificazione esterna dei Comuni e delle strutture di protezione civile, ancora n. 35.000 mascherine Montrasio per il tramite della Prefettura; per il tramite del Centro Operativo altre mascherine Montrasio: 7.000 alla Questura, 4000 all’Arpav, 4000 al Consorzio di Bonifica Adige Po, 4000 al Consorzio di Bonifica Delta del Po, 4000 all’Asm, 4000 ad Ecoambiente e 4000 all’Aipo, oltre a 1.440 pizzette surgelate alla mensa dei frati Cappuccini di Rovigo, donate da Margherita srl alla Regione Veneto, ed infine alla Caritas, da distribuire su tutto il territorio per le persone in difficoltà, 240 barattoli di pomodori pelati e 800 confezioni di pasta da 500g.

Numerosi sono stati i benefattori che integrano con vari generi di conforto gli approvvigionamenti, le associazioni locali e i servizi sociali che operano incessantemente, in questi momenti è fondamentale continuare a sostenere chi è in difficoltà, ognuno per propria competenza e possibilità, pertanto è ancora possibile fare donazioni alla Protezione Civile provinciale attraverso bonifico bancario con specifica causale all’iban IT06T0306912117100000046189.