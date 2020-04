La formazione per lo sport continua sul web

ROVIGO - Si rinnova l’appuntamento con la formazione a distanza della Scuola regionale dello Sport. Oltre ai due aggiornamenti già programmati per il 24 e il 28 aprile, è già stato inserito in calendario un nuovo appuntamento per il 5 maggio. Si tratta di un corso di primo livello rientrante nell’area “Sport e pedagogia” dal titolo “Facciamo così! La formazione del giovane sportivo – Nuove proposte”. L’iniziativa è destinata principalmente ad allenatori, tecnici, operatori sportivi, laureati e studenti in Scienze Motorie, professionisti del settore ma anche a tutti i tesserati con qualifiche federali di qualsiasi Federazione sportiva, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva del Veneto interessati ai temi trattati.

Due i relatori che interverranno a partire dalle 18: Davide Ghilardi, docente master in Psicologia dello sport a Padova, introdurrà l’intervento “In-crescendo. Evoluione psico-fisica dai 6 ai 13 anni”. Seguirà la relazione di Valter Durigon, docente in Scienze motorie all’università di Verona ed esperto dell Scuola regionale dello sport, intitolata “Educazione-Allenamento-Prestazione. Evoluzione delle proposte”. In chiusura di ogni lezione il consueto question time.

Le iscrizioni sono gratuite e verranno accettate, in ordine cronologico, fino al raggiungimento di 100 unità; dovranno essere effettuate on-line dal sito www.veneto.coni.it, nella sezione della Scuola Regionale, previa registrazione nell'area riservata seguendo le indicazioni riportate, entro e non oltre le ore 24 del 3 maggio. La conferma di avvenuta iscrizione arriverà automaticamente dal sistema. Eventuali altre adesioni si potranno accettare previo invio di una mail di richiesta. Il corso si terrà on-line in modalità di videoconferenza utilizzando la piattaforma Microsoft Teams. Tutti i partecipanti riceveranno una mail con link, password per poter accedere all’incontro e con le modalità di esecuzione. Per qualsiasi informazione sui due corsi è possibile contattare il numero 0498643073 o scrivere a srdsveneto@coni.it.