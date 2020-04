Una grave responsabilità gestita per il bene dei cittadini

OCCHIOBELLO (RO) - “Mentre l’ex lista di Valentini (dal logo della quale, col cambio di capogruppo, è addirittura scomparso il nome...) faceva un corso accelerato di giurisprudenza in cerca che tutto fosse “a norma di legge” dopo il flop sul riconteggio dei voti elettorali dell’anno scorso, questa Amministrazione ha dovuto affrontare - e continua a farlo - la responsabilità di gestire la più grave crisi sanitaria, economica e sociale dal dopoguerra ad oggi”.

A parlare è Sondra Coizzi sindaco di Occhiobello “Oggi, che sembra che la nostra Nazione stia lentamente uscendo dalla fase più tragica della pandemia (ma continuano a morire 400 persone ogni giorno!) che per settimane ha ucciso quasi mille persone al giorno e ha messo a rischio la tenuta del nostro Servizio Sanitario Nazionale, qualcuno ricomincia a comparire sulla stampa e sui social con polemiche, recriminazioni e mirata disinformazione.

Non è a loro che ci rivolgiamo, ma ai nostri concittadini, a cui rinnoviamo il plauso per il comportamento serio e responsabile tenuto fino ad oggi e che invitiamo a proseguire fino al 3 maggio secondo le indicazioni di Governo e Regione”.

Una emergenza che in Italia ha provocato oltre 25 mila morti, una disastro di proporzioni ciclopiche, anche sotto il profilo economico.

“Di fronte alla necessità - continua Sondra Cozzi - come indicato dalla comunità scientifica preposta e dall’autorità di Governo Nazionale e Regionale, di limitare al massimo non solo gli assembramenti ma anche le uscite di casa, i Decreti della Presidenza del Consiglio, vincolanti per noi tutti, hanno identificato nei soli generi di prima necessità (alimentari in primis) le attività che potevano rimanere aperte, creando ovviamente un problema ad altre aziende ed esercizi commerciali che ne stanno pagando un elevato prezzo, ad esempio l’abbigliamento, le calzature, l’estetica...

L’organizzazione dell’operazione “buoni spesa alimentari” predisposti dalla legge 658/30.3.2020 che Occhiobello ha deciso di utilizzare attraverso i quattro maggiori supermercati del territorio, sono stati pensati in questo modo per utilizzare i buoni, sottoforma di card, già emessi dai quattro esercizi, per ridurre gli spostamenti al minimo e così salvaguardare la salute dei nostri concittadini, bene primario alla base di ogni nostra decisione in questi mesi.

Ad esempio, sarebbe stato irrazionale e contraddittorio per le vigenti prescrizioni, incentivare l’acquisto del pane in un negozio, della frutta in un altro, del detersivo in un altro ancora, quando queste tre uscite invece potevano essere ridotte ad una sola in un unico esercizio commerciale che, oltre ad avere una mercanzia generalista, aveva anche uno spazio ampio sufficiente a contenere più persone in tutta sicurezza”.

Una situazione nuova a cui l’Italia non era preparata, solo il Veneto ha fatto meglio di altre muovendosi con largo anticipo. A Occhiobello si è fatto molto per aiutare le persone in difficoltà, tutto il possibile.

“Abbiamo vissuto tutti una lunga fase di emergenza, e ad emergenza si risponde con emergenza, tenendo prioritariamente in conto la salute pubblica, come le attuali leggi raccomandano.

L’emergenza e l’urgenza di tutta l’operazione ha permesso di far ottenere in due settimane dall’ordinanza nazionale i buoni direttamente nelle mani degli aventi diritto. Tutto regolare, tutto controllato dagli organi preposti, tutto a norma di legge, tutto esente da eventuali ricorsi, tutto nel rispetto della salute dei cittadini.

I negozi di vicinato sono stati interessati precedentemente per l’organizzazione della spesa a domicilio. Molti di questi negozi hanno partecipato all’iniziativa e hanno incrementato le loro vendite, grazie al sistema pensato dal Comune in collaborazione fattiva con la Protezione Civile.

E per i negozi tematici del nostro Comune è prevista anche la possibilità di effettuare la “Spesa sospesa” a favore di cittadini in difficoltà, offerta da clienti generosi. Questa possibilità sarà attuabile solo in negozi piccoli, dove ci si conosce tutti, e senz’altro non nei supermercati più generalisti. E così, ecco che “chi comanda” ha progettato più opportunità per tutti i punti vendita. E l’accusa di aver “scordato” alcuni negozi… lascia il tempo che trova.

Come Sindaco, ho lavorato incessantemente per affrontare la pandemia al meglio delle possibilità disponibili, condividendo le scelte con i miei Assessori e Consiglieri, quasi numerosi quanto i Cavalieri della Tavola Rotonda che ricordo aver rappresentato una delle prime forme di democrazia amministrativa della Storia. I Re si succedono per ereditarietà, i Sindaci sono eletti e gestiscono l’amministrazione utilizzando i mezzi legittimi, legali e prescritti dalle norme per il mandato che hanno ottenuto. La minoranza faccia la minoranza, informi e non disinformi, protesti se non apprezza, proponga e non pretenda di decidere”.

“Se davvero il 4 maggio inizierà la tanto auspicata “fase 2” - conclude il sindaco Sondra Coizzi - e dall’emergenza sanitaria l’impegno collettivo potrà spostarsi su quella economica, saranno sicuramente i commercianti (qualunque merce essi vendano), gli imprenditori, i professionisti e i loro lavoratori coloro a cui cercheremo di dare ogni strumento possibile per affrontarla. I contatti con le Associazioni di categoria per la ripartenza sono già stati attivati.

Occhiobello ha saputo riprendersi da guerre, alluvione, crisi. Le categorie produttive e i cittadini, con l’Amministrazione, sapranno trovare il modo per ripartire, come da spirito delle nostre genti in questa nostra terra laboriosa e poco avvezza a piangersi addosso, lamentarsi e criticare sul nulla”.