Ripresa campionati dilettantistici: altra fumata nera

ROVIGO -Hanno partecipato: il vice presidente della Lnd Florio Zanon, la consigliere federale Stella Frascà, il presidente della Lombardia e consigliere federale Beppe Baretti, i presidenti del Friuli Venezia Giulia Ermes Canciani, della Liguria Giulio Ivaldi, del Piemonte Valle d’Aosta Christian Mossino, del Trentino Ettore Pellizzari, del Veneto Bepi Ruzza e dell’Alto Adige Georg Paul Tappeiner.Il primo pensiero e la vicinanza sono stati rivolti a chi è scomparso per la tremenda malattia e ai loro cari. Espressa gratitudine e grande ammirazione per gli operatori sanitari che si prodigano con grande competenza e generosità, anche a loro rischio personale, negli ospedali, nelle case di cura e a domicilio per salvare il maggior numero possibile di vite umane. Un ringraziamento a tutti coloro che garantiscono i servizi essenziali per alleviare da ulteriori problematiche.Entrando nel merito delle problematiche, ciascun presidente ha esposto le istanze avallate dalle società. L’intera attività calcistica, comprensiva degli allenamenti, in questo momento risulta sospesa sino al prossimo 4 maggio, su iniziativa governativa, con il Dpcm del 10 aprile 2020. La Lnd ha immediatamente condiviso la scelta del Governo riconoscendo che l’interesse primario, in questo momento, deve essere rivolto alla salute come diritto fondamentale di ogni individuo.La situazione contingente è talmente incerta che deve assolutamente tener conto di quelle che saranno le indicazioni dei competenti organismi medico/scientifici, al fine di garantire la tutela sanitaria a tutti gli associati, anche in ottica di ripresa dell’attività. Inoltre occorre valutare quelli che saranno i provvedimenti governativi e le conseguenti deliberazioni da parte del Coni e della Figc, organi sovraordinati che dovranno dare un indirizzo chiaro in merito alle tempistiche con cui si potrà riprendere.I componenti dell’area e il presidente Sibilia hanno concordato in merito al grande sforzo che ci vorrà da parte di tutti per poter eventualmente riprendere l’attività.Resta inteso il primario interesse di informare compiutamente e tempestivamente le società allorquando si avranno elementi certi, onde evitare ulteriore disorientamento e incertezza.