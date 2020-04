Barbierato cerca soluzioni per aiutare le attività

ADRIA (Rovigo) - "Abbiamo fatto un incontro con i rappresentanti delle associazioni di categoria insieme al vicesindaco Wilma Moda per approntare un percorso di confronto e scambio d'informazioni per affrontare la fase 2". Così il sindaco Omar Barbierato per far capire come si sta comportando l'amministrazione in relazione ia problemi che ci saranno per la ripartenza dopo il 4 maggio."Chiaro che non sarà un'operazione facile, ma noi ci mettiamo tutto l'impegno possibile per trovare una soluzione".