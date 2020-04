Nuova ordinanza di aperture di Luca Zaia. L'invito ai sindaci: “Concediamo ai cittadini di portare un fiore ai propri cari”

VENEZIA MARGHERA - Luca Zaia, presidente del Veneto, annuncia a sorpresa una nuova ordinanza che entra in vigore oggi dalle ore 15 di oggi. “L’immagine è quella di aver raschiato sul fondo del barile nell’alveo della legalità. Un atto doveroso nei confronto dei cittadini - spiega il presidente - togliendo tutte quelle restrizioni che si postevano togliere, frutto di un trend che va avanti da due settimane, alla luce di questi dati si possono attivare degli allentamenti per quanto concessi dalla legge. Dall’altro il messaggio ai cittadini è che l’ordinanza non sia colta come un “è finita”, che non è così, il virus c’è ma ci dobbiamo convivere nel rispetto delle norme igieniche e procedure accordate. Non calate la guardia”.

Il 24 aprile il bollettino del Veneto sul Coronavirus è il seguente: 296.296 tamponi, 17.229 positivi,1.289 ricoverati, 130 terapie intensive, 2.372 dimessi, morti 1026, 1.244 in totale, i nati nell ultime 24 ore 93.

Luca Zaia, presidente della regione del Veneto, spiega che ieri si è tenuta la videoconferenza con i colleghi presidenti di regione, “si è discusso di un documento da presentare per la fase 2, per noi fondamentale visto che noi siamo agli sgoccioli, io spero di aprire tutto ciò che si possa considerare apribile, c’è la volontà di fare tutto questo con a fianco la comunità scientifica, quindi un’azione avvolorata dalla scienza e dalle linee guida”. In conferenza dei presidenti si è espressa la necessià “di un provvedimento di sostegno delle famiglie che hanno i minori che non possono essere accuditi perchè i genitori vanno al lavoro”.



Tra i vari lavori "Con lo staff della sanità del Veneto per noi la fase 2 è chiusa, affrontiamo la fase 3: ritorno del virus e convivenza con il virus"

Zaia per spiegare la nuova ordinanza riporta i dati del 13 aprile scorso: 245 terapie intesive e 1672 ricoverati. “I ricoverati dopo 11 giorni sono quasi 400 in meno - analizza -; le terapie intensive 115 in meno, la metà. Il trend c’è. La tendenza c’è, merito importante del rispetto delle restrizioni, quindi oggi vi annuncio a sorpresa un’ordinanza”.

I punti delle nuove aperture