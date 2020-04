Cimitero di Rovigo riaperto

ROVIGO - I rodigini, dopo l’ordinanza del Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia (LEGGI ARTICOLO) recepita ed attuata dal sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo, hanno potuto, sabato 25 aprile, portare un fiore nella tomba dei propri cari.

Il lockdown di fatto aveva impedito ai parenti di recarsi al Cimitero, alcuni sindaci non hanno ancora dato il via libera, ma gli operatori di Asm a Rovigo erano al lavoro dalle 6 del mattino per garantire l’accesso.

All’ingresso i volontari dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato per garantire un accesso in sicurezza mantenendo le dovute distanze, nei pressi anche i Carabinieri di Rovigo per controllare il flusso in viale Oroboni. Una necessità impellente quella di visitare i propri cari defunti, nel corso di queste settimane molti cittadini avevano chiamato anche la nostra redazione per sapere quanto sarebbe stato possibile.

Vanno osservate obbligatoriamente le seguenti prescrizioni: distanziamento sociale di un metro tra le persone e uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante.