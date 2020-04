Corazzari: “Lasciamo maggiore autonomia decisionale ai sindaci”

ROVIGO - Il Governo da settimane discute sulle misure da adottare per la cosiddetta "Fase 2" e pochi giorni fa è stato annunciato che a partire dal 4 maggio ci sarà una graduale riapertura ma che per ancora diverso tempo non sarà possibile lo spostamento da una regione all'altra. Su questo tema interviene l'assessore regionale alla cultura, territorio, sicurezza e sport della Regione Veneto Cristiano Corazzari che, parlando del Polesine, dichiara: "Per le province di confine come la nostra queste limitazioni creano dei problemi. Diversi amministratori dei comuni situati lungo il confine con l'Emilia Romagna mi hanno espresso la necessità della loro comunità di poter mantenere aperti i collegamenti con la regione confinante. Propongo - continua Corazzari, rivolgendosi al Governo - che in zone di confine come la nostra ma come anche altre in Italia, si lasci ai sindaci di ciascun comune di confine la possibilità di relazionarsi con il sindaco del comune della regione contermine per poter garantire gli spostamenti della cittadinanza da una regione all'altra."

Infine Corazzari conclude dicendo: "Questa è una necessità molto sentita dalle comunità di confine, dove ci sono interi nuclei familiari divisi tra una regione e l’altra, quindi penso che sia doveroso da parte delle Istituzioni, in particolar modo dal Governo, un ascolto delle proposte e delle problematiche del territorio. Lasciamo maggiore autonomia decisionale ai sindaci ed ai Comuni, l'istituzione più vicina alla popolazione ed al territorio e che pertanto meglio ne conoscono le necessità."