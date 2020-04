Coronavirus: verso il contagio zero. Solo una nuova positività in provincia di Rovigo

ROVIGO - “Il quadro della situazione in Veneto continua a registrare la riduzione di ricoveri nelle aree critiche e nelle aree non critiche. La riduzione oramai è costante - ha affermato il direttore generale dell'Ulss 5 Polesana Antonio Compostella - Segnali incoraggianti ma non dobbiamo abbassare l’attenzione”.Solo una nuova positività di residenti in Polesine, il totale raggiunge i 421 residenti con positività riscontrata da inizio epidemia.E' il caso di una donna del 1973, dell'Altopolesine, infermiera dell’Ulss 5, ma che ha contratto il virus, molto probabilmente, in ambito familiare.“Dobbiamo mantenere alti i livelli di sicurezza, il virus è subdolo. Il livello di attenzione dovrà sempre rimanere molto elevato anche nella fase due” ha evidenziato Compostella.FRATTA POLESINE (Ad oggi sono positivi: 32 ospiti nucleo disabili, 3 ospiti nucleo anziani, 12 operatori)PICCOLA CASA DI PADRE LEOPOLDO - ROVIGO (Ad oggi sono positivi: 2 ospiti)FICAROLO - ISTITUTI POLESANI (Ad oggi sono positivi: 63 ospiti nucleo disabili, 18 operatori)VILLA TAMERICI (1 dipendente positivo)“Non ci sono nuovi riscontri di positività nelle Strutture. Proseguono tutte le attività di isolamento messe in atto, la nostra task force è quotidianamente impegnata nella verifica delle misure di sicurezza” ha sottolineato Antonio Compostella.“L’Ospedale nella fase due sarà diverso da come eravamo abituati a concepirlo.Gli spazi saranno riorganizzati con percorsi dedicati e gli accessi saranno ridotti al minino necessario. La convivenza con il virus sarà lunga e dobbiamo tutelare le persone più fragili e gli operatori delle nostre strutture, riducendo al minimo la possibilità di contagio” ha sottolineato il direttore generale.“Presso il Covid Hospital di Trecenta abbiamo attivato anche una. Le degenze sono mediamente lunghe e, soprattutto nelle persone più anziane, dopo l’allettamento è necessario provvedere ad una” ha evidenziato Compostella.A oggi i tamponi totali eseguiti da inizio epidemia sono 11658. Le persone sottoposte a tampone sono 8815.7 nuove guarigioni di oggi portano il totale a 106.In provincia di Rovigo nelle ultime 24 ore sono nati 3 bambini.40 ricoverati complessivamente: 0 in Malattie Infettive a Rovigo, 37 in Area Covid a Trecenta, 3 in Terapia Intensiva Covid a Trecenta