Domenica 26 aprile assemblea regionale interattiva del Veneto che Vogliamo

VENEZIA - Il Veneto che Vogliamo, domenica 26 aprile metterà in atto la prima assemblea regionale che connetterà firmatari e attivisti insieme.

“Dopo esserci spesi al meglio possibile nei territori per aiutare i veneti e aver dato loro voce in questa emergenza – dichiara Giorgio De Zen, portavoce del movimento – riprendiamo ora la politica attiva. Siamo molto orgogliosi perché il nostro esperimento sta catturando l’attenzione di diversi esponenti politici innovativi e trasversali di livello nazionale. Tra gli ospiti ci sarà anche Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia Romagna, che si è distinta con forza in questi anni come giovane novità del panorama politico. Una politica capace e con una carica invidiabile, che a gennaio ha raccolto la cifra record di 23mila preferenze”.

“Abbiamo voluto realizzare un evento democratico e pubblico – aggiunge Elena Ostanel, portavoce – attraverso l’unico mezzo che permette alle persone di incontrarsi e di confrontarsi in questo contesto emergenziale. Ci sarà spazio per tutti: interverranno anche i consiglieri regionali Pietro Ruzzante e Cristina Guarda, il sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo e il sindaco di Adria Omar Barbierato; interverranno anche tutte le province, con spazio poi riservato agli interventi”.

Infine, Arturo Lorenzoni conclude candidato presidente alle prossime regionali: “L'assemblea di domenica mostra come questo movimento, pur nella difficoltà del momento, sia vivo e pronto ad essere un catalizzatore delle iniziative democratiche del territorio Veneto. Sono grato a tutti coloro che si stanno impegnando per attivare una rete in tutto il Veneto, capace di dare obiettivi comuni alle realtà civiche già impegnate su scala locale”.

L’evento potrà essere seguito sulla pagina Facebook e YouTube “Il Veneto che Vogliamo”, nonché dal sito web: https://www.venetochevogliamo.it/. Per ulteriori informazioni: info@venetochevogliamo.it.